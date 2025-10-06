Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

rendőrségbulljellegű kutyatámadás

Halálos kutyatámadás történt Balassagyarmaton

Nagyon meglepődtek az állatvédők, mire a helyszínre értek.

Magyar Nemzet
Forrás: Nool2025. 10. 06. 16:47
illusztráció Forrás: Pexels
Reggel a rendőrség értesített minket, hogy a Palóc ligetben egy kutyasétáltatót megtámadott egy bull jellegű kutya – idézi a Nool Dallos Szilviát, a San Lazaro Állatvédő Alapítvány alapítótagját. 

Hozzáfűzte, a harci kutya megölte a másikat, és a sétáltató is súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség pedig kérte az alapítvány segítségét a bull jellegű kutya befogásában. Időközben kiderült az is, hogy a kutya korában a Nógrádi Sándor-lakótelepen is megtámadott egy másik kutyasétáltatót. Meg nem erősített információink szerint az egyik balassagyarmati szupermarketnél egy embert szintén megkergetett az állat.

Az ügy érdekessége, hogy mire az alapítvány munkatársai megérkeztek a helyszínre, a harci kutya kedves és jól szocializált volt, leült, pacsit adott, és pórázra lehetett tenni. Az eset részleteit, és azt, hogy mit mondott a támadó eb gazdája, a Nool cikkében olvashatja. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

