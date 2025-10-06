Reggel a rendőrség értesített minket, hogy a Palóc ligetben egy kutyasétáltatót megtámadott egy bull jellegű kutya – idézi a Nool Dallos Szilviát, a San Lazaro Állatvédő Alapítvány alapítótagját.
Halálos kutyatámadás történt Balassagyarmaton
Nagyon meglepődtek az állatvédők, mire a helyszínre értek.
Hozzáfűzte, a harci kutya megölte a másikat, és a sétáltató is súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség pedig kérte az alapítvány segítségét a bull jellegű kutya befogásában. Időközben kiderült az is, hogy a kutya korában a Nógrádi Sándor-lakótelepen is megtámadott egy másik kutyasétáltatót. Meg nem erősített információink szerint az egyik balassagyarmati szupermarketnél egy embert szintén megkergetett az állat.
Az ügy érdekessége, hogy mire az alapítvány munkatársai megérkeztek a helyszínre, a harci kutya kedves és jól szocializált volt, leült, pacsit adott, és pórázra lehetett tenni. Az eset részleteit, és azt, hogy mit mondott a támadó eb gazdája, a Nool cikkében olvashatja.
