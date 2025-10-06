Halálos kutyatámadás történt Balassagyarmaton

Hozzáfűzte, a harci kutya megölte a másikat, és a sétáltató is súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség pedig kérte az alapítvány segítségét a bull jellegű kutya befogásában. Időközben kiderült az is, hogy a kutya korában a Nógrádi Sándor-lakótelepen is megtámadott egy másik kutyasétáltatót. Meg nem erősített információink szerint az egyik balassagyarmati szupermarketnél egy embert szintén megkergetett az állat.