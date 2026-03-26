Orbán Viktorra Törökszentmiklóson is többen voltak kíváncsiak, mint Magyar Péterre

Törökszentmiklóson folytatódott csütörtökön Orbán Viktor országjárása. A téren már jóval a rendezvény kezdete előtt gyülekezni kezdtek a résztvevők, így a korábbiakhoz hasonlóan most is hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő felszólalására.

A miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott két felvételt, amelyek azt mutatják meg, mennyien voltak kíváncsiak a településen a kormányfőre és mennyien Magyar Péterre.

Ahogy mondani szokták, zongorázni lehet a különbséget: Orbán Viktor beszédére rengetegen voltak kíváncsiak, míg a Tisza gyűlésén csak lődörögtek az emberek.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba, csütörtökön pedig Törökszentmiklóson tartott beszédet. A kormányfő a következőkben