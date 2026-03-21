záporfelhősszél

Hétvégére elromlik az idő: szürke, szeles nap vár ránk, helyenként esővel

Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak elszórtan szakadozhat fel a felhőzet, főként kisebb területeken. Ilyen idő várható szombaton.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 7:43
Túlnyomóan erősen felhős idő várható, a felhőzet csak kisebb körzetekben és rövidebb időre szakadozhat fel. Északon elszórtan kisebb eső vagy zápor is előfordulhat – derül ki a HungaroMet szombati előrejelzéséből.

Szombat délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Napközben ismét sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a keleti, északkeleti szél. 

A délutáni csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, késő estére pedig 6–11 Celsius-fok közé hűl le a levegő.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Változó felhőzet és elszórt záporok a jövő hét első felében

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, délen és nyugaton több felhővel. Ezeken a tájakon helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 14–15 Celsius-fokig emelkedik.

Hétfőn marad a részben felhős ég, elszórtan továbbra is előfordulhatnak záporok. A szél többnyire gyenge marad, délutánra 15 fok körüli értékek várhatók – írja a Köpönyeg.

Kedden időnként kisüt a nap, majd a délutáni órákban gomolyfelhők képződnek. Főként a középső országrészben alakulhatnak ki záporok, miközben a légmozgás gyenge marad. A csúcshőmérséklet 15–16 fok körül alakul.

Szerdán ismét több helyen lehet zápor, ugyanakkor rövidebb időszakokra a nap is előbújhat. 

A déli szél sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 12 és 18 Celsius-fok közötti hőmérséklet valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Szakony Attila)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

