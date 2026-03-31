Budapestiek, figyelem! Így szállítják majd a szemetet a húsvéti időszak alatt

A Mohu Budapest Zrt. a húsvéti ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken – közölte a vállalat. A közlemény szerint a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan a hulladékudvarok és Újrahasználati Központok április 3. és 6. között zárva tartanak, a hét többi napján a szokásos nyitvatartás mellett állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Kamionstop a húsvéti ünnepek alatt

Az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy

a kamionstop április 2-án, csütörtökön 22 órától április 3-án, pénteken 22 óráig, továbbá április 4-én, szombaton 22 órától április 6-án, hétfőn 22 óráig lenne érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével – indokolt esetben – átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást, mint ahogy történik ez most, a húsvéti ünnepekre tekintettel is.

A kamionstopot szakmai kezdeményezésre az éjszakai időszakokban 22 óra és másnap reggel 6 óra között, 8 órás időtartamokban felfüggesztik, így az ünnepi kamionstop a következők szerint alakul:

2026. április 3. (péntek) 6.00–22.00,

2026. április 5. (vasárnap) 6.00–22.00,

2026. április 6. (hétfő) 6.00–22.00.

A szakmai szervezetek kezdeményezésén alapuló intézkedés lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások hatékonyan tudják kiszolgálni a hosszú hétvége miatt megnövekedett áruigényeket.