Teljessé vált az áldozatsegítő központok országos hálózata

Kiépült az áldozatsegítő központok országos rendszere – jelentette be Tuzson Bence. Az igazságügyi miniszter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: óriási hálózat jött létre, amely húsz áldozatsegítő központtal és további hét áldozatsegítő ponttal immár az egész országot lefedi.

Tuzson Bence rámutatott,

a hálózat elérése igen nagy, ez a számokban is megmutatkozik: míg az elmúlt években 30–35 ezer ember fordult a központokhoz, 2025-ben 45 ezren kértek segítséget.

A tárcavezető szavai szerint az áldozatsegítő központok rendkívül eredményesek, ami azért is nagyon nagy dolog, mert a büntetőjog hagyományosan nem arra fókuszál, hogy mi van az áldozattal, hanem hogy „kapják el a bűnelkövetőt és büntessék meg”. Ezen a szemléleten kellett változtatni – szögezte le, hozzátéve: az áldozatok védelme érdekében bizonyos büntetőjogi dogmákat „ki kellett dobni az ablakon”. Változás például, hogy a bűncselekmény áldozatának nyilatkozatát az eljárás során már nem ismerheti meg az elkövető – magyarázta Tuzson Bence.

A miniszter méltatta az áldozatsegítésben részt vevő munkatársakat, akik „hihetetlen teljesítményt nyújtottak”. Az áldozatsegítéshez lélek és elhivatottság kell – hangsúlyozta, megjegyezve: van még feladat, folytatni kell a jogi szabályozást ezen a területen.

Kitért arra, hogy kiemelten kezelik az online csalásokat, amelyek nagyon sokakat érintenek, viszont nehéz fellépni velük szemben, mert sok esetben külföldről követik el ezeket a bűncselekményeket. Úgy folytatta: a hatékonyabb felderítés és a gyorsabb intézkedés érdekében büntetőjogi alapelveket léptek át, és bizonyos eljárási cselekményeket civil szereplőkhöz telepítettek. Az online pénzügyi csalások esetében a bankok kötelezettségévé tették, hogy végezzenek el nyomozási feladatokat – ismertette, jelezve: ilyen a büntetőjogban korábban nem volt. Az igazságügyi miniszter rögzítette:

a szemléletváltás hatékonynak bizonyult, összesen csaknem négymilliárd forintot szereztek vissza az embereknek, ami az egész Európai Unióban kiemelkedő eredmény.

Tuzson Bence közölte, ahogy a világ változik, úgy a bűncselekmények is változnak, ehhez pedig folyamatosan alkalmazkodnia kell a jognak, illetve a végrehajtó szervezeteknek is. Hozzátette: a továbbiakban is folyamatosan figyelemmel kísérik, hol van szükség beavatkozásra.