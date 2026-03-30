Teljessé vált az áldozatsegítő központok országos hálózata

Bizonyos büntetőjogi dogmákat „ki kellett dobni az ablakon” – fogalmazott az igazságügyi miniszter a hétfői sajtótájékoztatón, ahol bejelentette az áldozatsegítő központok országos hálózatának teljes kiépülését. Tuzson Bence hangsúlyozta: a szemléletváltásnak köszönhetően már nemcsak az elkövető büntetése a cél, hanem az áldozatok valós védelme is.

2026. 03. 30. 14:42
Kiépült az áldozatsegítő központok országos rendszere – jelentette be Tuzson Bence. Az igazságügyi miniszter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: óriási hálózat jött létre, amely húsz áldozatsegítő központtal és további hét áldozatsegítő ponttal immár az egész országot lefedi.

Szekszárd, 2026. február 26. Az új áldozatsegítő központ Szekszárdon az átadás napján, 2026. február 26-án. MTI/Kiss Dániel
Áldozatsegítő központ Szekszárdon (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

Tuzson Bence rámutatott,

a hálózat elérése igen nagy, ez a számokban is megmutatkozik: míg az elmúlt években 30–35 ezer ember fordult a központokhoz, 2025-ben 45 ezren kértek segítséget.

A tárcavezető szavai szerint az áldozatsegítő központok rendkívül eredményesek, ami azért is nagyon nagy dolog, mert a büntetőjog hagyományosan nem arra fókuszál, hogy mi van az áldozattal, hanem hogy „kapják el a bűnelkövetőt és büntessék meg”. Ezen a szemléleten kellett változtatni – szögezte le, hozzátéve: az áldozatok védelme érdekében bizonyos büntetőjogi dogmákat „ki kellett dobni az ablakon”. Változás például, hogy a bűncselekmény áldozatának nyilatkozatát az eljárás során már nem ismerheti meg az elkövető – magyarázta Tuzson Bence.

A miniszter méltatta az áldozatsegítésben részt vevő munkatársakat, akik „hihetetlen teljesítményt nyújtottak”. Az áldozatsegítéshez lélek és elhivatottság kell – hangsúlyozta, megjegyezve: van még feladat, folytatni kell a jogi szabályozást ezen a területen.

Kitért arra, hogy kiemelten kezelik az online csalásokat, amelyek nagyon sokakat érintenek, viszont nehéz fellépni velük szemben, mert sok esetben külföldről követik el ezeket a bűncselekményeket. Úgy folytatta: a hatékonyabb felderítés és a gyorsabb intézkedés érdekében büntetőjogi alapelveket léptek át, és bizonyos eljárási cselekményeket civil szereplőkhöz telepítettek. Az online pénzügyi csalások esetében a bankok kötelezettségévé tették, hogy végezzenek el nyomozási feladatokat – ismertette, jelezve: ilyen a büntetőjogban korábban nem volt. Az igazságügyi miniszter rögzítette:

a szemléletváltás hatékonynak bizonyult, összesen csaknem négymilliárd forintot szereztek vissza az embereknek, ami az egész Európai Unióban kiemelkedő eredmény.

Tuzson Bence közölte, ahogy a világ változik, úgy a bűncselekmények is változnak, ehhez pedig folyamatosan alkalmazkodnia kell a jognak, illetve a végrehajtó szervezeteknek is. Hozzátette: a továbbiakban is folyamatosan figyelemmel kísérik, hol van szükség beavatkozásra.

Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott, teljesítették azt a korábban kitűzött célt, hogy minden vármegyében legyen áldozatsegítő központ. Elmondta azt is, hogy tizenöt éve működik az áldozatsegítő vonal, ami a 06-80-225-225 szám mellett már a 116-006 európai segélyhívó számon is elérhető.

Borítókép: Tuzson Bence igazságügyi miniszter (Fotó: MTI/Kiss Dániel)


