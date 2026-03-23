Kínai kamuplakátokkal támadnak a tiszások Debrecenben

Széles Diána, Antal Szabolcs és a Fidesz–KDNP is elhatárolódott a megtévesztő plakátoktól.

2026. 03. 23. 19:15
Kamuplakátok Debrecen szerte Forrás: Haon
Megtévesztő, kínai feliratos kampányplakátok jelentek meg Debrecen több pontján, amelyek hasonlók a Fidesz–KDNP jelöltjeinek plakátjaihoz – számol be a Haon.hu Széles Diána, Debrecen alpolgármesterének Facebook-bejegyzése nyomán. Mivel megtéveszti a választókat, csalásnak minősül. 

Ilyen és ehhez hasonló megtévesztő plakátok jelentek meg a város több pontján
Ilyen és ehhez hasonló megtévesztő plakátok jelentek meg a város több pontján. Fotó: Haon/Olvasói fotó

A Fidesz elhatárolódott a megtévesztő plakátoktól

Az alpolgármester bejegyzésében nyomatékosította: a Fidesz–KDNP nem készített ilyen plakátokat és teljes mértékben elhatárolódik a választási csalástól, a választók megtévesztésétől! Emellett felszólította a csalókat, hogy fejezzék be a megtévesztést. 

Velük szemben és a hamis plakátokról szóló álhíreket terjesztőkkel szemben is megtesszük a jogi lépéseket! A csalás a gyengék eszköze!

– zárta a gondolatait Széles Diána.

A kínai plakátokkal kapcsolatban Antal Szabolcs, Hajdú-Bihar vármegye 3-as számú választókerület elnöke, Hajdúsámson város polgármestere is megszólalt, szintén elhatárolódik a manipulációtól és az álhírek terjesztőitől. 

Számomra a választók iránti tisztelet és a döntésük szabadsága alapvető érték!

– emelte ki.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

