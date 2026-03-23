Kínai kamuplakátokkal támadnak a tiszások Debrecenben

Megtévesztő, kínai feliratos kampányplakátok jelentek meg Debrecen több pontján, amelyek hasonlók a Fidesz–KDNP jelöltjeinek plakátjaihoz – számol be a Haon.hu Széles Diána, Debrecen alpolgármesterének Facebook-bejegyzése nyomán. Mivel megtéveszti a választókat, csalásnak minősül.
A Fidesz elhatárolódott a megtévesztő plakátoktól
Az alpolgármester bejegyzésében nyomatékosította: a Fidesz–KDNP nem készített ilyen plakátokat és teljes mértékben elhatárolódik a választási csalástól, a választók megtévesztésétől! Emellett felszólította a csalókat, hogy fejezzék be a megtévesztést.
Velük szemben és a hamis plakátokról szóló álhíreket terjesztőkkel szemben is megtesszük a jogi lépéseket! A csalás a gyengék eszköze!
– zárta a gondolatait Széles Diána.
A kínai plakátokkal kapcsolatban Antal Szabolcs, Hajdú-Bihar vármegye 3-as számú választókerület elnöke, Hajdúsámson város polgármestere is megszólalt, szintén elhatárolódik a manipulációtól és az álhírek terjesztőitől.
Számomra a választók iránti tisztelet és a döntésük szabadsága alapvető érték!
– emelte ki.
