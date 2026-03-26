Lázár János: 225 milliárdból újultak meg a szakképzés intézményei

Összesen 225 milliárd forintból 70 szakközépiskola és technikum felújítását, újjáépítését kezdeményezte az elmúlt időszakban a magyar kormány, amelyek részben befejeződtek, részben még befejezés előtt állnak – közölte Lázár János csütörtökön Zalaegerszegen.

Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja, Szilasi Gábor, az észak-zalai térség fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, zalaegerszegi önkormányzati képviselő, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Balaicz Zoltán polgármester és Vizlendvai László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója (b-j) a Ganz Ábrahám Technikum több mint 1,7 milliárd forintból elkészült új, duális tanműhelyének átadásán Zalaegerszegen 2026. március 26-án (Fotó: Katona Tibor / MTI)

Az építési és közlekedési miniszter a Ganz Ábrahám Technikum több mint 1,7 milliárd forintból elkészült új, duális tanműhelyének átadása kapcsán beszélt arról, hogy helyben 900 diák, országosan pedig 330 ezer tanuló részesült ebből a fejlesztési programból, ami az elmúlt évtizedek legnagyobb oktatási beruházása. Nyilvánvalónak nevezte, hogy minden szülő arra törekszik, hogy gyermeke felsőoktatási intézménybe kerüljön, „tehetsége, tudása, szorgalma, felkészültsége szerint boldoguljon”.

Legalább ilyen fontos azonban, hogy a magyar társadalom gerincét, a középosztály tartópillérét a technikumot, szakközépiskolát végzett, érettségizett munkavállalóknak, szakembereknek, mestereknek, munkásoknak kell alkotnia

– jelentette ki a politikus.

Nagy kihívás a mai világban, miként lehet rávenni a fiatalokat arra, hogy „ne menjenek, hanem maradjanak, és próbáljanak itt helyben boldogulni”, aminek legfontosabb feltétele nyilvánvalóan az, hogy a városnak legyen gazdasági perspektívája, gazdasági növekedése – mondta. Hozzátette:

ezért kötött a kormány az elsők között szerződést Zalaegerszeggel a Modern városok program keretében, és ezért támogatta miniszterként Palkovics László kiemelten a város gazdasági, ipari újjáépítését és újjászervezését.

„Az egyik nagy siker Zalaegerszeg az elmúlt 16 év kormányzásából, mert egy célját kereső város számára teremtettünk egy lehetőséget, amellyel a város tudott élni” – fogalmazott. Felidézte, hogy Kecskeméten felépült már a második Mercedes-gyár, a Hortobágy szélén létrejött a világ legmodernebb BMW-gyára, Szegeden 330 hektáron születik meg a legmodernebb kínai autógyár Európában. Ezek a példák a miniszter szerint azt bizonyítják, hogy „mi, magyarok, ha összefogunk, ha van egy kormány, amely megpróbál lehetőséget teremteni a vidéki települések számára”, akkor egy vidéki közösség számára beláthatatlan perspektíva nyílik.