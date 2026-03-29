Brutálisan rángattak ki Magyar Péter rendezvényéről egy férfit, mert kérdezni próbált

Brutálisan rángattak ki Magyar Péter rendezvényéről egy férfit, mert kérdezni próbált + videó

Felháborító felvétel terjed az interneten Magyar Péter rendezvényéről: testőreivel azért rángattatott ki erőszakosan egy férfit, mert neki nem tetsző kérdést tett fel. Joggal merül fel a kérdés: ha a kampányban ez a Tisza szeretetországa, akkor mi lenne, ha hatalomra kerülnének?

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 16:09
Ismét jelesre vizsgázott a Tisza Párt agresszivitásból: a szólásszabadság jegyében azért rángattak ki Magyar Péter testőrei egy férfit a pártelnök egy rendezvényéről, mert kérdezni szeretett volna a pártelnöktől. A férfi ugyan később elismerte, hogy be is kiabált Magyar Péternek, illetve egy érzékeny témában szeretett volna kérdezni: Radnai Márk drogbotrányáról.

A Tisza vezérének kellemetlen a téma, de az eset fényében még látványosabban megmutatkozott, mennyire tűri Magyar Péter az ellenvéleményt. Március 15-én például egy újságírót alázott meg élő adásban azért, mert nem tetszett neki a feltett kérdés, jászberényi gyűlésén pedig embereivel a földön húzva távolíttatta el Szabó Bálintot az rendezvényéről.

 

A földön húzva rángatták el Szabó Bálintot

Emlékezetes, Magyar Péter teljesen bevadult, amikor a sajtótájékoztatóján megjelent Szabó Bálint. A Tisza Párt elnöke néhány hete kiesett a szerepéből, és előjött az igazi énje: gyűlölködve vicsorított egyet, majd azonnal orvoshoz küldte az addigra a felvétel hátterébe lépő botránypolitikust.

– Megvárjuk, míg az egyik kezeltet arrébb viszik – mondta a kamerába Magyar Péter Szabó Bálintra utalva. Majd így utasította a testőreit:

Légy szíves, vigyük arrébb ezt a bolondot.

Ezzel szemben Lázár János akkor sem sértegeti a botránypolitikust, ha néhány centiről trombitál a fülébe, sőt ilyen szavakkal kezeli Szabó Bálint provokációját: „Adjunk türelmet egymásnak.”

A miniszter rendszeresen elmondja a Lázárinfókon, hogy mindenkit meg kell hallgatni, türelemmel kell lenni a másik iránt, mindenki véleménye számít, és nincs helye sem verbális, sem fizikai erőszaknak.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
