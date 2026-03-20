Feljelentést tett a legújabb tiszás hazugságkampány miatt Gulyás Gergely

Magyar Péter makói jelöltje az atomfegyverrel poénkodott, és gúnyolódott a nyugdíjasokon is

Ferenczi Gábor posztjaiban magasztalta az EU vezetését, de volt véleménye a nyugdíjasokról és megszólalt a többkulcsos adóról is. A kínos tartalmak később eltűntek Magyar Péter makói jelöltjének közösségi oldaláról, vélhetően a pártvezetés töröltette, de nem jártak teljes sikerrel.

2026. 03. 20. 14:20
A háború veszélyeit lebecsülő, bagatellizáló, valamint Ukrajna és Brüsszel melletti kiállást tartalmazó bejegyzések sorát tette közzé közösségi oldalán az elmúlt két évben a Tisza Párt Csongrád-Csanád vármegye 4-es számú választókerületének képviselőjelöltje – írja a Délmagyarország.

Ferenczi Gábor, a Tisza Párt Csongrád-Csanád vármegye 4-es számú választókerületének képviselő-jelöltje (Forrás: Facebook)

A hírportál cikke szerint

Ferenczi Gábor – minden bizonnyal Magyar Péter és a pártvezetés utasítására – törölte az összes ilyen bejegyzést, vélhetően kínosnak ítélték őket.

De nem jártak teljes sikerrel, a technika segített, az árulkodó posztokat megőrizte az internet.

Egyik bejegyzésében Ferenczi Gábor 2024 májusában, az európai parlamenti választás kampányhajrájában az atomháborúval viccelődött. A Tisza Párt makói jelöltjének posztjában egy mémfotón Orbán Viktor miniszterelnök és mellette Vlagyimir Putyin orosz elnök látható, alatta a felirattal „Szavazzanak rám, különben a barátaink atomot dobnak Önökre.”

Forrás: Facebook

Magyar Péter embere az orosz–ukrán háború veszélyeinek jelentéktelenítése mellett többször dicsérte az Európai Uniót, valamint Ursula von der Leyen bizottsági elnök munkáját, és sürgette hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez.

Ferenczi Gábornak volt véleménye a nyugdíjasokról is. Egy 2024. júniusi posztjában megalázó módon írt róluk:

A makói nyugdíjasoknak elég néha egy-egy 15 ezres utalvány, a többieknek pár rendezvény a főtéren és kész.

A tiszás jelölt azért méltatlankodott, mert szerinte hiába élnek rosszabbul az idős emberek, mégis a kormánypártokra szavaznak.

Forrás: Facebook

Egy másik bejegyzésében pedig azt taglalta, hogy a Tisza Pártban sokan támogatják a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését.

Borítókép: Ferenczi Gábor és Magyar Péter (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
