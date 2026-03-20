Menczer: A Kutyapárt és a drogkereskedők nem fognak örülni

– Húsvétig megtisztítjuk Pátyot a kábítószer-kereskedőktől! – jelentette ki Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán posztolt videójában úgy fogalmazott: beszélt Rétvári Bencével, a Belügyminisztérium miniszterhelyettesével és Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkárral.

A pátyi kábítószer-kereskedőkkel kapcsolatban a rendőrségi munka zajlik, a munkát Pintér Sándor miniszter úr felügyeli, amit külön köszönök. Ennek mindenki örülni fog, kivéve a kábítószer-kereskedőket és a Kutyapártot, de ez nem baj.

Menczer Tamás

Menczer Tamás korábbi videójában arról posztolt, hogy Pátyon is megjelent a közterületi kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás problémája.

– A Kutyapárt csak a drogból nem csinál viccet, azt komolyan veszik – így kommentálta Menczer Tamás a hírt, hogy Nagy Dávid, a párt listavezetője a Partizán YouTube-csatorna műsorában arról beszélt Gulyás Mártonnak, hogy pártja legalizálná a marihuána fogyasztását, sőt a termesztését is.

„A körzetemben, Pátyon baj van, megjelentek a drogkereskedők, én hajtóvadászatot indítottam ellenük” – emlékeztetett a politikus arra, hogy korábban is jelezte: nincs kegyelem a dílereknek.

