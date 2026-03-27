Mohácsy István: Kiállok Gulyás Virág mellett!

– Ami tegnap este Gulyás Virággal szemben történt, felháborító és megrendítő – fogalmazott aFacebook-posztjában Mohácsy István, a Fidelitas elnöke, aki szerint a törökszentmiklósi incidens túlmutat egy egyszeri konfliktuson, és egy szélesebb politikai-közéleti jelenségre világít rá.

Mint ismert, Gulyás Virág, a Mandiner munkatársa Orbán Viktor törökszentmiklósi nagygyűlésén végezte volna a munkáját, amikor belefutott az ellentüntetőkbe. Egyikük, a nőnél jóval termetesebb férfi előbb elküldte melegebb éghajlatra, majd fizikai támadás intézett a sajtómunkatárs ellen.

A Fidelitas vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tiszához köthető provokátor támadása alapvető társadalmi normákat sért.

Mint hangsúlyozta, egy közösség működésének alapja, hogy bizonyos határok világosak és sérthetetlenek – ilyen az is, hogy férfi nem emel kezet nőre.

Mohácsy felhívta a figyelmet: az utóbbi időszakban megszaporodtak az ilyen típusú esetek.

Úgy véli, a jelenség hátterében az áll, hogy az ellenzéki oldalon olyan vezető áll, akinek személye és korábbi megnyilvánulásai nem erősítik, hanem rombolják a közéleti normákat.

Magyar Péter és a nők

A Fidelitas elnöke Magyar Pétert nevezte meg az úgynevezett „O1G-koalíció” vezetőjének, és úgy fogalmazott: ha egy politikai közösség élén olyan személy áll, aki a nőkkel szembeni viselkedésében is megosztó, az kihatással lehet a követői magatartására is.

Álláspontja szerint ez hozzájárulhat ahhoz, hogy egyesek átlépik az elfogadható határokat.

Mohácsy István végül hangsúlyozta: elfogadhatatlannak tartják az ilyen jellegű erőszakot, és jelezte, hogy nem kívánják szó nélkül hagyni az ilyen eseteket. Szerinte a közéletben is vissza kell állítani azokat az alapnormákat, amelyek biztosítják a társadalmi együttélés kereteit.