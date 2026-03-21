Nem hittek a szemüknek a gyerekorvosok, húsz darab játékmágnest nyelt le egy tízéves

Egy 10 éves gyermek került a Heim Pál Kórházba, miután 20 darab, kavics nagyságú mágnest nyelt le. A röntgen egyértelművé tette, hogy a mágnesek egy csomóban, egymáshoz kapcsolódva a gyomorban helyezkednek el.

A gyermekszakorvosok endoszkópos próbálkozása nem volt elegendő, mivel az erősen összetapadt mágneseket egyenként nem lehetett eltávolítani.

Végül sebészi úton, a lehető legkisebb megterhelést jelentő módszerrel távolították el a mágneseket.

A gyomrot előemelték, apró nyíláson keresztül emelték ki a tárgyakat, majd a gyomorfalat és a hasfalat zárták. A gyermek gyorsan, szövődménymentesen felépült, és hamarosan újra enni kezdett.

A gyermekgyógyászati szakmai ajánlások szerint a többszörös mágneslenyelés különösen veszélyes, mivel a mágnesek a bél különböző szakaszai között összetapadhatnak. Ez a közéjük szorult bélfalon tartós nyomást okozva vérellátási zavart, szövetelhalást, bélelzáródást, hashártyagyulladást, illetve bélperforációt eredményezhet. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a folyamat kezdetben gyakran teljesen panaszmentes, ezért minden feltételezett mágneslenyelés azonnali orvosi vizsgálatot igényel.

A Heim Pál Gyermekkórház felhívja a figyelmet arra, hogy gyermekek esetében különösen veszélyesek lehetnek az alábbi tárgyak: gombelemek, több mágnes vagy mágneses golyók, éles-hegyes tárgyak (tű, csavar, szög, üvegszilánk, hajcsat), nagyobb vagy hosszú tárgyak, valamint ólomtartalmú fémtárgyak. Ezek lenyelése akár életveszélyes szövődményekhez vezethet, ezért minden esetben sürgős orvosi vizsgálat szükséges − írta meg az Index.