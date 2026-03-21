Nem hittek a szemüknek a gyerekorvosok, húsz darab játékmágnest nyelt le egy tízéves

A Heim Pál Gyermekkórházba sürgős eset érkezett. Egy 10 éves gyermeket kellett ellátni, akinek a gyomrában 20 darab mágnes tapadt össze.

Forrás: Index2026. 03. 21. 20:04
A Heim Pál Gyermekkórház épülete a IX. kerület Üllői út 86-ban.
Egy 10 éves gyermek került a Heim Pál Kórházba, miután 20 darab, kavics nagyságú mágnest nyelt le. A röntgen egyértelművé tette, hogy a mágnesek egy csomóban, egymáshoz kapcsolódva a gyomorban helyezkednek el.

A gyermekszakorvosok endoszkópos próbálkozása nem volt elegendő, mivel az erősen összetapadt mágneseket egyenként nem lehetett eltávolítani.

Végül sebészi úton, a lehető legkisebb megterhelést jelentő módszerrel távolították el a mágneseket. 

A gyomrot előemelték, apró nyíláson keresztül emelték ki a tárgyakat, majd a gyomorfalat és a hasfalat zárták. A gyermek gyorsan, szövődménymentesen felépült, és hamarosan újra enni kezdett.

A gyermekgyógyászati szakmai ajánlások szerint a többszörös mágneslenyelés különösen veszélyes, mivel a mágnesek a bél különböző szakaszai között összetapadhatnak. Ez a közéjük szorult bélfalon tartós nyomást okozva vérellátási zavart, szövetelhalást, bélelzáródást, hashártyagyulladást, illetve bélperforációt eredményezhet. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a folyamat kezdetben gyakran teljesen panaszmentes, ezért minden feltételezett mágneslenyelés azonnali orvosi vizsgálatot igényel.

A Heim Pál Gyermekkórház felhívja a figyelmet arra, hogy gyermekek esetében különösen veszélyesek lehetnek az alábbi tárgyak: gombelemek, több mágnes vagy mágneses golyók, éles-hegyes tárgyak (tű, csavar, szög, üvegszilánk, hajcsat), nagyobb vagy hosszú tárgyak, valamint ólomtartalmú fémtárgyak. Ezek lenyelése akár életveszélyes szövődményekhez vezethet, ezért minden esetben sürgős orvosi vizsgálat szükséges − írta meg az Index.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
