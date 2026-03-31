Orbán Balázs: A választás tétje, hogy akarunk-e többet fizetni ugyanazért, amiért ma kevesebbet fizetünk

– Az április 12-i országgyűlési választás tétje, hogy akarunk-e többet fizetni ugyanazért, amiért ma kevesebbet fizetünk − jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán kedden közzétett videójában.

Orbán Balázs szerint azért csodálatosak a libsik, mert minden nap egy új kifejezést találnak ki, az energiaátállási terv például arról szól, hogy megmagyarázzák, hogy miért kell többet fizetni, miért kell az olcsóbbról a drágábbra átállni – mondta.

Orbán Balázs kiemelte, a történet rendkívül egyszerű: ők, miután megnyerték a saját elképzeléseik szerint a választást, azonnal le akarnak válni az orosz energiáról.

– Zelenszkij nekik úgyse indítaná újra a vezetéket. Ők is tudják, hogy orosz energia nélkül nincs védett ár, van viszont ezerforintos benzin. Orosz energia nélkül nincs rezsicsökkentés, van viszont háromszoros-négyszeres rezsiköltség. Ők is tudják, hogy a finomítókat át kell állítani. Az nagyon sok pénzbe kerül, és erre − micsoda cinizmus − egy energiafüggetlenségi adót vetnének ki minden magyar ember megtakarítására − fogalmazott.

Orbán Balázs kijelentette: az április 12-i választás tétje immáron egyértelmű: akarunk-e többet fizetni ugyanazért, amiért ma kevesebbet fizetünk?

– A tiszás energiaátállási terv nekünk, magyaroknak nem kell. Köszönjük szépen, sok sikert, tartsák meg maguknak meg a shelleseknek! − mondta Orbán Balázs, majd azzal zárta videóját:

„Hajrá! Április 12-én szavazzuk le őket!”

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozás, különadó kell, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.