Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Orbán Balázstiszás energiatervREZSI ÁREMELÉS

Orbán Balázs: A választás tétje, hogy akarunk-e többet fizetni ugyanazért, amiért ma kevesebbet fizetünk

A tiszás energiaátállási terv nekünk, magyaroknak nem kell! – szögezte le a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 31. 21:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az április 12-i országgyűlési választás tétje, hogy akarunk-e többet fizetni ugyanazért, amiért ma kevesebbet fizetünk − jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán kedden közzétett videójában.

Orbán Balázs szerint azért csodálatosak a libsik, mert minden nap egy új kifejezést találnak ki, az energiaátállási terv például arról szól, hogy megmagyarázzák, hogy miért kell többet fizetni, miért kell az olcsóbbról a drágábbra átállni – mondta.

Orbán Balázs kiemelte, a történet rendkívül egyszerű: ők, miután megnyerték a saját elképzeléseik szerint a választást, azonnal le akarnak válni az orosz energiáról.

– Zelenszkij nekik úgyse indítaná újra a vezetéket. Ők is tudják, hogy orosz energia nélkül nincs védett ár, van viszont ezerforintos benzin. Orosz energia nélkül nincs rezsicsökkentés, van viszont háromszoros-négyszeres rezsiköltség. Ők is tudják, hogy a finomítókat át kell állítani. Az nagyon sok pénzbe kerül, és erre − micsoda cinizmus − egy energiafüggetlenségi adót vetnének ki minden magyar ember megtakarítására − fogalmazott.

Orbán Balázs kijelentette: az április 12-i választás tétje immáron egyértelmű: akarunk-e többet fizetni ugyanazért, amiért ma kevesebbet fizetünk?

A tiszás energiaátállási terv nekünk, magyaroknak nem kell. Köszönjük szépen, sok sikert, tartsák meg maguknak meg a shelleseknek! − mondta Orbán Balázs, majd azzal zárta videóját:

„Hajrá! Április 12-én szavazzuk le őket!”

 

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozás, különadó kell, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

 

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
