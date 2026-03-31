Orbán Viktor: Biztos kézre van szükség!

Orbán Viktor szerint most nem alkalmas az idő a kockáztatásra, a kalandorságra.

2026. 03. 31. 21:36
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
– A veszélyek korában élünk, ezért ez most nem a kockáztatás ideje – figyelmeztetett Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök az országjárásán kedden a Pest vármegyei Ócsán járt, az ott elmondott beszéde egy részét osztotta meg követőivel.

– Én egyetlen fiatalt se beszélnék le arról, hogy miniszterelnök akarjon lenni. Csak azt mondom mindenkinek: ez most nem a kockáztatás, ez nem a változtatás, ez nem a rizikó, ez nem a kalandorság ideje – mutatott rá a kormányfő, aki emlékeztetett: nemcsak az ukrán háború van itt, hiszen fölborult a teljes olajvilágpiac, 

bármelyik pillanatban megindulhat egy újabb milliós menekültáradat délről Magyarország felé.

A kormányfő szerint lesznek itt bajok, lesznek itt gondok, ezért a következő négy évben tiszta fejre, hidegvérre és biztos kézre van szükségünk, ezért

április 12-én menjünk biztosra, és szavazzunk a Fideszre! Mert a Fidesz a biztos választás!

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán )

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Napok hordaléka

Bayer Zsolt avatarja

Az én hordalékom mindössze két nap termése. És elborzasztó, mint egy mérgező szeméthegy.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
