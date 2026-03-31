Orbán Viktor: Biztos kézre van szükség!

– A veszélyek korában élünk, ezért ez most nem a kockáztatás ideje – figyelmeztetett Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök az országjárásán kedden a Pest vármegyei Ócsán járt, az ott elmondott beszéde egy részét osztotta meg követőivel.

– Én egyetlen fiatalt se beszélnék le arról, hogy miniszterelnök akarjon lenni. Csak azt mondom mindenkinek: ez most nem a kockáztatás, ez nem a változtatás, ez nem a rizikó, ez nem a kalandorság ideje – mutatott rá a kormányfő, aki emlékeztetett: nemcsak az ukrán háború van itt, hiszen fölborult a teljes olajvilágpiac,

bármelyik pillanatban megindulhat egy újabb milliós menekültáradat délről Magyarország felé.

A kormányfő szerint lesznek itt bajok, lesznek itt gondok, ezért a következő négy évben tiszta fejre, hidegvérre és biztos kézre van szükségünk, ezért

április 12-én menjünk biztosra, és szavazzunk a Fideszre! Mert a Fidesz a biztos választás!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán )