Ócsán is nagyobb tömeget vonzott a kormányfő, mint riválisa

Óriási tömegről posztolt fotót Orbán Viktor országjárásának legújabb állomásáról, a Pest vármegyei Ócsáról. „Zsúfolásig. Köszönjük, Ócsa! Hajrá, Bóna Zoltán, hajrá, Fidesz!” – üzente a kormányfő.

Az országjárás ócsai állomásán is rengetegen gyűltek össze a béke érdekében.

Jóval többen, mint ahányan a Tisza Párt rendezvényére voltak kíváncsiak a településen, ahogyan az a megosztott fotó alapján is jól látszik.

Az egybegyűltek hangulatát Pataky Attila fellépése fokozta. A rendezvényen felszólalt Bóna Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje is, akinek támogatására buzdította a kormányfő a helyieket.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Ócsán (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)