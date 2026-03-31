A rossz idő ellenére is rengetegen várják Orbán Viktort Ócsán – kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor országjárása a Pest vármegyei Ócsán folytatódik kedden. A miniszterelnök beszédéről a Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be.

A kormányfő két héttel ezelőtt Kaposváron kezdődött országjárásának ez már a tizenhatodik állomása lesz, tekintettel arra, hogy a somogyi vármegyeszékhely után Orbán Viktor Egerben, Dunaújvárosban, Szentendrén, Miskolcon, Hódmezővásárhelyen, majd az elmúlt héten Kecskeméten, Nagykanizsán, Esztergomban, Törökszentmiklóson, Győrött, Veszprémben, Pécelen, vasárnap Békéscsabán, ezen a héten hétfőn pedig Szolnokon mondott beszédet jelentős tömeg előtt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának békéscsabai állomásán, a Szent István téren 2026. március 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)