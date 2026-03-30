Nem számít a rossz idő, óriási tömeg hallgatja Orbán Viktort Szolnokon, a miniszterelnök országjárásának újabb állomásán – kövesse nálunk élőben!

Két héttel a parlamenti választás előtt Szolnokon tart fórumot Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor országjárásának hétfői állomásán, a Tiszai hajósok terén mond beszédet.

Azért jöttem, hogy megkérjem önöket április 12-éb válasszák Berkó Attilát

– jelentette ki Orbán Viktor. Majd rámutatott: aki ezt a körzetet megnyeri, az nyeri a választást, itt nehéz nyerni, de ha a Fidesz itt nyer, akkor közel lesz a kétharmadhoz.

– Annyit szeretnék mondani a polgármesternek, hogy én előbb voltam szolnoki, mint ő – reagálta a miniszterelnök a település polgármesterének üzengetésére.

Magyarországon egyetlen párt van, amely képes biztosítani az ország biztonságát és ez a Fidesz

– hangsúlyozta a kormányfő.

Munkából jobb élni mint segélyből, ezért a Fidesz egy munkaalapú társadalmat épített ki – tette hozzá.

„A mi közös szenvedélyünk Magyarország” – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok mellett számtalan olyan ember is megjelent az eseményen, akik bizonytalanok.

Emellett megjelentek a kormányfő szerint a Tisza Párt szimpatizánsai is. Kiemelte, „hazát csak szeretetre és összefogásra lehet építeni, gyűlöletre nem”.

Orbán Viktor arra kérte az egybegyűlteket, hogy újítsák meg a 2022-ben a kormánnyal kötött háborúellenes szövetséget.

A mögöttünk hagyott négy év igazságtalan volt, ugyanis olyan válságokat kellett kezelnünk, amelyeket nem mi okoztunk

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a kormány ugyanakkor számtalan eredményt fel tud mutatni, többek között a 13. havi nyugdíj visszavezetését, és a 14. havi nyugdíj viszaépítésének megkezdését.

A háború árnyékában is sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat, sőt már elkezdtük bevezetni a 14. havit – emlékeztetett a miniszterelnök.

„Miközben a háború blokkolta a gazdaságot, addig mi létrehoztuk Európa legkedvezőbb lakáshoz jutási rendszerét. Magyarországon lehet a legkönnyebben lakáshoz jutni” – hívta fel a figyelmet.

Magyarországon ötmillió ember fog dolgozni és az átlagjövedelem el fogja érni az egymillió forintot a következő ciklus végére, ha a Fidesz nyeri a választást

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: azt a rekordot is elértük, hogy bevezettük az anyák élethosszig tartó adómentességét. Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő – hangsúlyozta.