Nem számít a rossz idő, óriási tömeg hallgatja Orbán Viktort Szolnokon, a miniszterelnök országjárásának újabb állomásán – kövesse nálunk élőben!

Szolnokon folytatja kampánykörútját a miniszterelnök. A Tiszai hajósok terére hívta támogatóit Orbán Viktor.

2026. 03. 30. 17:45
Fotó: Új Néplap/Nagy Balázs
Két héttel a parlamenti választás előtt Szolnokon tart fórumot Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor országjárásának hétfői állomásán, a Tiszai hajósok terén mond beszédet. 

Azért jöttem, hogy megkérjem önöket április 12-éb válasszák Berkó Attilát 

– jelentette ki Orbán Viktor. Majd rámutatott: aki ezt a körzetet megnyeri, az nyeri a választást, itt nehéz nyerni, de ha a Fidesz itt nyer, akkor közel lesz a kétharmadhoz.

– Annyit szeretnék mondani a polgármesternek, hogy én előbb voltam szolnoki, mint ő – reagálta a miniszterelnök a település polgármesterének üzengetésére.

Magyarországon egyetlen párt van, amely képes biztosítani az ország biztonságát és ez a Fidesz 

– hangsúlyozta a kormányfő. 

Munkából jobb élni mint segélyből, ezért a Fidesz egy munkaalapú társadalmat épített ki – tette hozzá.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

„A mi közös szenvedélyünk Magyarország” – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok mellett számtalan olyan ember is megjelent az eseményen, akik bizonytalanok. 

Emellett megjelentek a kormányfő szerint a Tisza Párt szimpatizánsai is. Kiemelte, „hazát csak szeretetre és összefogásra lehet építeni, gyűlöletre nem”.

Orbán Viktor arra kérte az egybegyűlteket, hogy újítsák meg a 2022-ben a kormánnyal kötött háborúellenes szövetséget.

A mögöttünk hagyott négy év igazságtalan volt, ugyanis olyan válságokat kellett kezelnünk, amelyeket nem mi okoztunk

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a kormány ugyanakkor számtalan eredményt fel tud mutatni, többek között a 13. havi nyugdíj visszavezetését, és a 14. havi nyugdíj viszaépítésének megkezdését.

A háború árnyékában is sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat, sőt már elkezdtük bevezetni a 14. havit – emlékeztetett a miniszterelnök.

„Miközben a háború blokkolta a gazdaságot, addig mi létrehoztuk Európa legkedvezőbb lakáshoz jutási rendszerét. Magyarországon lehet a legkönnyebben lakáshoz jutni” – hívta fel a figyelmet.

Magyarországon ötmillió ember fog dolgozni és az átlagjövedelem el fogja érni az egymillió forintot a következő ciklus végére, ha a Fidesz nyeri a választást 

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: azt a rekordot is elértük, hogy bevezettük az anyák élethosszig tartó adómentességét. Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő – hangsúlyozta.

A választásnak az is tétje, hogy hagyjuk-e magunkat kizsebelni – emelte ki a kormányfő. Három helyről akarnak kizsebelni: elsőként el akarják vinni a pénzünket a háborúba. Ugyanis az EU-nak nincsen pénze, ezért hitelből akarják fizetni Brüsszelből a háborút, ezt a hitelt pedig a tagállamok fogják visszafizetni, mert Ukrajna erre nem lesz képes. A második az, hogy a brüsszeliek a Tiszán keresztül meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést: ha sikerül leválasztaniuk az országot az olcsó energiáról, akkor minden család el fog veszíteni egyhavi fizetést a drága energiaárak miatt. A harmadik veszély pedig az, hogy  meg akarják szüntetni azt, hogy az állam elvehesse a nagy cégektől a pénzt, amelyet most a kormány a családokra költ – magyarázta.

Ez a választás a jövőnkről, a háborúról, és minden magyar ember pénzéről szól

– jelentette ki Orbán Viktor. Kiemelte, nem gondolja, hogy bármely magyar ember háborút akar, ugyanakkor tudni kell nemet mondani. 

„Nemzeti egység nélkül nem lehet kimaradni a háborúból. Ezért kell legalább hárommillió magyar ember szavazatát megszereznünk” – emelte ki a kormányfő. Hozzátette, magán és a Fidesz-KDP-n kívül nem lát olyan politikai erőt, amely képes lenne kívül tartani Magyarországot a háborúból. 

Ezt követően a miniszterelnök a jelenlévőket arra kérte, beszéljenek minden ismerősükkel, és mondják el neki, a Fidesz tud egyedül nemet mondani a háborúba való belesodródásra.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő fellépését megelőzően helyi Békemeneten vonultak fel a kormány politikáját támogatók.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– Március 4-én a Tisza Párt is tartott gyűlést ezen a téren, ha arra azt mondták sokan voltak, akkor ma mi rengetegen vagyunk – jelentette ki Berkó Attila, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú egyéni választókerületben, majd hozzátette: ezt a körzetet nem adhatjuk másnak, csak a Fidesznek.

Most ismét újabb kihívás előtt állunk, mert most nem a Tisza folyó, hanem Ukrajna és Brüsszel állít kihívás elé. Előlük kell megvédenünk családunkat és értékeinket 

– hangsúlyozta Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 1. számú egyéni választókerületének jelöltje. 

„Büszkének kell lennünk az eredményeinkre, arra, hogy nálunk nincsenek migránsok, hogy keveset fizetünk a rezsiért, s hogy megerősödtek a családok, ahogy a munkaalapú társadalmunkra is. Emellett meg kell védenünk a gyermekeinket a genderpropagandától” – mutatott rá Berkó Attila. Hozzátette: mutassuk meg, hogy a mi erőnk a szeretetben és az összetartozásban van, mondjunk nemet az erőszakra.

A jelölt kiemelte: 2024 júniusa óta tudjuk, mit jelent egy rossz döntés, a biztost lecserélni a bizonytalanra. Ez a tapasztalat most előnyt jelent. A hosszú kitartó munka békét jelent, ezért a biztos választás április 12-én a Fidesz – mutatott rá Berkó Attila, majd hozzátette: Európa és a nemzet legfőbb biztosítéka Orbán Viktor, akit a Zelneszkij-félék nem tudnak megállítani.

Nekünk ne mondja meg más, hogy mit csináljunk 

– hangsúlyozta.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A rendezvényen Pócs János, a kormánypártok jászsági országgyűlési képviselőjelöltje kiemelte, 

két út áll előttünk, az úton pedig két ember áll. Az egyik ember 16 éve bizonyít, és a legrosszabb időkben is segítséget nyújtott a magyaroknak.

Hozzátette, 2010 óta minden válsághelyzetben Orbán Viktor volt, aki rendelkezésre állt a baj esetén. 

„Az egyik ember már bizonyított, tetőtől talpig ismerjük. És itt a másik, aki Orbán Viktort próbálja utánozni” – jelentette ki a politikus. Pócs János Magyar Péterrel kapcsolatban elmondta, a Tisza Párt elnöke bosszút esküdött minden kormánypárti szavazó ellen. 

Ezen két út, két szavazó közül kell választani

– jelentette ki Pócs János, aki azt is leszögezte:

Magyarország miniszterelnöke nem csak a munkájában, hanem emberként is jó.

 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása két hete Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök Egerben, Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút további állomása Miskolc volt, majd Hódmezővásárhely következett. A miniszterelnök a múlt héten ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára, Esztergomba, Törökszentmiklósra. Majd pénteken Veszprémben és Győrben, szombaton Pécelen, vasárnap pedig Békéscsabán járt.

A miniszterelnök ma Szolnokra látogat, a következőkben pedig 

  • március 31-én Ócsára
  • április 1-jén Szentesre
  • április 2-án Szombathelyre látogat.

Borítókép: Orbán Viktor országjárása Szolnokon folytatódott (Fotó: Új Néplap/Nagy Balázs)


