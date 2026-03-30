Orbán Viktor megköszönte a szolnokiaknak a mai részvételt

„Esőben is győzelem! Köszönöm, Szolnok!” – írta közösségi oldalára kitett fotójához a magyar miniszterelnök.

A mellékelt fotón jól látszik, hogy Orbán Viktor beszéde alatt moccanni se lehetett a téren,

míg a Tisza rendezvényén jó értelemben is csak nagyon szellősen álltak az emberek.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Szolnokon tartotta mai nagygyűlését országjárása során Orbán Viktor.

A zord idő ellenére a hatalmas tömeg kitartott:

az egybegyűltek meghallgatták a kormányfő beszédét, illetve az előtte felszólaló Berkó Attilát, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjét a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú egyéni választókerületben, illetve Pócs Jánost. A hangulatról Radics Gigi és Curtis közös éneke gondoskodott.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása két hete Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök Egerben, Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút további állomása Miskolc volt, majd Hódmezővásárhely következett. A miniszterelnök a múlt héten ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára, Esztergomba, Törökszentmiklósra. Majd pénteken Veszprémben és Győrben, szombaton Pécelen, vasárnap pedig Békéscsabán járt.

A miniszterelnök ma Szolnokra látogatott, a következőkben pedig