Orbán Viktor: Zúzunk egyet! + videó

„Ne aggódj, értek hozzá!” – mondta Orbán Viktor Lázár Jánosnak a hortenziák locsolása közben. A miniszterelnök öntözéssel indította videóját, majd elmondta, hogy hamarosan kezdődik a Fidesz nagygyűlése Hódmezővásárhelyen. Lázár Jánossal, az építési és közlekedési miniszterrel együtt azt mondták:

Zúzunk egyet! Hazai pálya, nagy érdeklődés! Az ellenfél is izgatott.

Az országjárás következő helyszínei

Orbán Viktor vasárnap 16 órakor Hódmezővásárhelyre látogatott. A kormányfő jövő héten is folytatja országjárását a kampány hajrájában, újabb helyszíneken folytatva a mozgósítást:

március 23-án Kecskeméten,

március 24-én Nagykanizsán,

március 25-én Esztergomban,

március 26-án Törökszentmiklóson,

március 27-én Veszprémben és Győrben,

március 28-án Pécelen,

március 29-én pedig Békéscsabán.

