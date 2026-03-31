Döbbenetes viszonyok a Tiszában: előválasztási manipulációról, belső leszámolásról és szexuális zaklatásról ír a pécsi Tisza-sziget

A Tiszát mélyen átszövő, elmérgesedett konfliktusokba, a párt vezetésében uralkodó káoszba és különböző belső botrányos ügyekbe enged betekinteni az egyik Tisza-sziget friss Facebook-bejegyzése. A Pécsi Egyetemisták Tisza Szigete nevű, 20 ezer követővel rendelkező oldalon hétfőn közzétett posztból olyan kép bontakozik ki a Tiszáról, ami szöges ellentétben áll azzal, amit a párt hivatalosan közvetít magáról a nyilvánosság felé.

A legmegdöbbentőbb állítás szerint a jelenlegi pártvezetés jelentősen veszített a befolyásából a régi baloldalból érkezett szereplők javára. Mint írták, sokakat raktak ki, amikor kiderült, hogy az illető más párt „ügynöke”, az MSZP kivételével. „Érdekes mód az sehol nem merült fel senkivel szemben aggályként, hogy szoci. Ez összefügghet azzal, hogy a standjainkat, amit Budapestről a Tiszától küldtek nekünk, azt Puch László [az MSZP egykori pénztárnoka – a szerk.] veje tárolta valamiért, továbbá Puch megjelent szigetes rendezvényen” – írták. Ugyancsak megdöbbenést keltett a helyi tiszásokban, hogy Kékes Ferenc egykori szocialista honatyát is látták más szigetek rendezvényén díszvendégként.

Egy József Juniorként említett férfi is sok negatív változást hozott, egyebek mellett komoly szerepe lehetett az előválasztás manipulálásában. – A mi problémáink akkor kezdődtek, amikor József Junior megérkezett a pártba, kiszorítva ezzel Radnai Márkot és a korábbi alapítókat az országos döntéshozatalból, szervezésből és a kampányból. Úgy hallottuk, hogy elég nagy háború volt, amit végül meg is nyert az óellenzéki csapat – áll a bejegyzésben. Mint írták, „József Junior” tett javaslatot arra is, hogy kik legyenek az előválasztás jelöltaspiránsai, s a férfi által kiválasztott úgynevezett kisfőnökök feladata volt a casting lebonyolítása.

A poszt szerint

a jelöltaspiránsokkal aláírattak egy nyilatkozatot arról, hogy amennyiben ártanak a Tisza Pártnak a magatartásukkal, 100 millió forint kártérítést kell fizetniük. Ennek a záradéknak tulajdonítják azt is, hogy a tiszás jelöltek jórészt nem nyilatkoznak a sajtónak és alig szerepelnek a nyilvánosságban.

A József Juniorként emlegetett férfi megjelenése és térfoglalása sok tiszásban ellenérzést keltett, amire a férfi a következőképpen reagált: „József Junior és csapata az alsóbb szinteken a nekik nem tetsző közösséget/egyént változatos módszerekkel, néha suttogva, néha nyíltan, ellehetetlenítik, besározzák, árulózzák, és a végén erről nem beszélhetsz a rendszerváltás sikeressége miatt vagy éppen titoktartási nyilatkozatok tömkelege miatt”. Mint a bejegyzésből kiderül, az sem volt megoldás, ha valaki a vezetőség felé panaszkodott, hiszen a panasz kivizsgálása a József Junior által irányított „kisfőnökök” feladata.