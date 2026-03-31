Védett ár

pécsi egyetemisták tisza szigeteTisza PártTisza Sziget

Döbbenetes viszonyok a Tiszában: előválasztási manipulációról, belső leszámolásról és szexuális zaklatásról ír a pécsi Tisza-sziget

Súlyos belső válságról, hatalmi harcokról és botrányos ügyekről rántja le a leplet egy pécsi Tisza-sziget bejegyzése. A terjedelmes írás szerint egy belső kör jelentősen növelte a befolyását a hivatalos pártvezetés rovására. A régi ellenzékből érkező, József Juniorként hivatkozott férfi és társasága szerepet játszhatott a tiszás előválasztás manipulációjában, de szó esett szexuális zaklatási ügyekről is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 12:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tiszát mélyen átszövő, elmérgesedett konfliktusokba, a párt vezetésében uralkodó káoszba és különböző belső botrányos ügyekbe enged betekinteni az egyik Tisza-sziget friss Facebook-bejegyzése. A Pécsi Egyetemisták Tisza Szigete nevű, 20 ezer követővel rendelkező oldalon hétfőn közzétett posztból olyan kép bontakozik ki a Tiszáról, ami szöges ellentétben áll azzal, amit a párt hivatalosan közvetít magáról a nyilvánosság felé.

A legmegdöbbentőbb állítás szerint a jelenlegi pártvezetés jelentősen veszített a befolyásából a régi baloldalból érkezett szereplők javára. Mint írták, sokakat raktak ki, amikor kiderült, hogy az illető más párt „ügynöke”, az MSZP kivételével. „Érdekes mód az sehol nem merült fel senkivel szemben aggályként, hogy szoci. Ez összefügghet azzal, hogy a standjainkat, amit Budapestről a Tiszától küldtek nekünk, azt Puch László [az MSZP egykori pénztárnoka – a szerk.] veje tárolta valamiért, továbbá Puch megjelent szigetes rendezvényen” – írták. Ugyancsak megdöbbenést keltett a helyi tiszásokban, hogy Kékes Ferenc egykori szocialista honatyát is látták más szigetek rendezvényén díszvendégként.

Egy József Juniorként említett férfi is sok negatív változást hozott, egyebek mellett komoly szerepe lehetett az előválasztás manipulálásában. – A mi problémáink akkor kezdődtek, amikor József Junior megérkezett a pártba, kiszorítva ezzel Radnai Márkot és a korábbi alapítókat az országos döntéshozatalból, szervezésből és a kampányból. Úgy hallottuk, hogy elég nagy háború volt, amit végül meg is nyert az óellenzéki csapat – áll a bejegyzésben. Mint írták, „József Junior” tett javaslatot arra is, hogy kik legyenek az előválasztás jelöltaspiránsai, s a férfi által kiválasztott úgynevezett kisfőnökök feladata volt a casting lebonyolítása.

A poszt szerint 

a jelöltaspiránsokkal aláírattak egy nyilatkozatot arról, hogy amennyiben ártanak a Tisza Pártnak a magatartásukkal, 100 millió forint kártérítést kell fizetniük. Ennek a záradéknak tulajdonítják azt is, hogy a tiszás jelöltek jórészt nem nyilatkoznak a sajtónak és alig szerepelnek a nyilvánosságban.

A József Juniorként emlegetett férfi megjelenése és térfoglalása sok tiszásban ellenérzést keltett, amire a férfi a következőképpen reagált: „József Junior és csapata az alsóbb szinteken a nekik nem tetsző közösséget/egyént változatos módszerekkel, néha suttogva, néha nyíltan, ellehetetlenítik, besározzák, árulózzák, és a végén erről nem beszélhetsz a rendszerváltás sikeressége miatt vagy éppen titoktartási nyilatkozatok tömkelege miatt”. Mint a bejegyzésből kiderül, az sem volt megoldás, ha valaki a vezetőség felé panaszkodott, hiszen a panasz kivizsgálása a József Junior által irányított „kisfőnökök” feladata.

Összességében nem kevesebbet állítanak, mint hogy „József Junior és az egész sleppje áruló (…) és alattomos módon kiszervezték [Magyar] Péter alól a képviselők egy részét és ezzel együtt hatalomhoz jutottatok egy olyan közösségben, ahol semmi keresnivalótok nincsen, ha rendszerváltásról van szó”.

A bejegyzésben szexuális zaklatásra utaló állítások is találhatók: „Kisfőnök külön figyelmet szentelt egyik tagunknak, akinek lett volna lehetősége előre lépni politikailag, ehhez annyit kellett volna tennie, hogy a megszokott kijárat az változzon átmenetileg bejárattá, de tagunk nem kívánt élni ezzel a nemes lehetőséggel, a kommunikáció azon a ponton meg is szakadt közöttük”. 

Mint írták, másvalakinél megvalósulhatott az abúzus: „voltak viszont oly szerencsés, elkötelezett politikus palánták, akik tagunknál sokkal befogadóbbnak bizonyultak Kisfőnök kapcsán, így már fent is vannak a listán. Kisfőnök elég szerelmes típus, sokan szeretik határon innen és túl, úgy vidéken, mint a fővárosban”.

Ugyancsak sérelmezték, hogy a fővárosból érkezett „új hullámos” tiszások rendre „vidéki prolinak” nevezték a helyieket.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

idezojelekTisza Párt

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.