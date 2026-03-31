Pest vármegyében sem talál szavazatszámlálókat a Tisza Párt

Lapunk információi szerint komoly szervezési nehézségekkel küzd a Tisza Párt a közelgő országgyűlési választások előtt: Pest vármegye több választókerületében sem sikerült elegendő szavazatszámlálót találnia.

Forrás: Facebook

A problémára egy, a közösségi médiában terjedő bejegyzés is rámutat, amely szerint Magyar Péter, a párt elnöke hiába buzdította híveit, a jelentkezők száma elmarad a szükségestől. A poszt szerint különösen a kisebb településeken és a peremvidékeken súlyos a helyzet.

A Tisza Párt ugyanakkor kampányt indított a hiány pótlására, és belső felületein is toborozza az önkénteseket, hangsúlyozva a „tiszta és átlátható választás” fontosságát.

Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a lelkesedés több helyen már alábbhagyott, a többség nem szeretné a vasárnapját a Tisza Párt oltárán feláldozni.

A probléma egy, a Tisza Párt önkénteseit szervező koordinátor szerint azért alakult ki, mert Budapestről és Pest vármegyéből is vidékre küldték az aktivistákat.

Probléma, hogy vidéken nincsenek embereink, ezért a budapesti, Pest vármegyei szimpatizánsokat küldtük oda. Így pedig ebben a két térségbe lettünk szűkösen

– jelentette ki a forrásunk. Hozzátette, Különösen Pest vármegye számít kulcsterületnek, ahol számos egyéni választókerületben dőlhet el a mandátumok sorsa. A megfelelő számú delegált hiánya pedig nemcsak szervezési, hanem politikai kockázatot is jelenthet a párt számára.

Az informátor elmondta, mindez azt követően alakult ki, hogy a Tisza Párt elnöksége a vidéki szavazókörök ellenőrzését jelölte meg elsődlegesnek.