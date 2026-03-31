Pest vármegyében sem talál szavazatszámlálókat a Tisza Párt

Lapunk információi és egy, a közösségi médiában felbukkant bejegyzés szerint Magyar Péter nem talál szavazatszámlálókat.

Munkatársunktól
2026. 03. 31. 4:47
Lapunk információi szerint komoly szervezési nehézségekkel küzd a Tisza Párt a közelgő országgyűlési választások előtt: Pest vármegye több választókerületében sem sikerült elegendő szavazatszámlálót találnia.

Forrás: Facebook

A problémára egy, a közösségi médiában terjedő bejegyzés is rámutat, amely szerint Magyar Péter, a párt elnöke hiába buzdította híveit, a jelentkezők száma elmarad a szükségestől. A poszt szerint különösen a kisebb településeken és a peremvidékeken súlyos a helyzet.

A Tisza Párt ugyanakkor kampányt indított a hiány pótlására, és belső felületein is toborozza az önkénteseket, hangsúlyozva a „tiszta és átlátható választás” fontosságát. 

Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a lelkesedés több helyen már alábbhagyott, a többség nem szeretné a vasárnapját a Tisza Párt oltárán feláldozni. 

A probléma egy, a Tisza Párt önkénteseit szervező koordinátor szerint azért alakult ki, mert Budapestről és Pest vármegyéből is vidékre küldték az aktivistákat. 

Probléma, hogy vidéken nincsenek embereink, ezért a budapesti, Pest vármegyei szimpatizánsokat küldtük oda. Így pedig ebben a két térségbe lettünk szűkösen

– jelentette ki a forrásunk. Hozzátette, Különösen Pest vármegye számít kulcsterületnek, ahol számos egyéni választókerületben dőlhet el a mandátumok sorsa. A megfelelő számú delegált hiánya pedig nemcsak szervezési, hanem politikai kockázatot is jelenthet a párt számára.

Az informátor elmondta, mindez azt követően alakult ki, hogy a Tisza Párt elnöksége a vidéki szavazókörök ellenőrzését jelölte meg elsődlegesnek. 

Mint ismert, egyre több jel utal arra, hogy nehézségekbe ütközhet az önkéntesek koordinálása a Tisza Párt körül. Egy, a tiszás önkénteseket összefogó csoportban több olyan írás is megjelent, miszerint az újonnan jelentkező aktivisták nem találják a helyüket a rendszerben, és nem kapnak érdemi visszajelzést a jelentkezésüket követően.

Egy, a „Tisza Önkéntesek” csoportban közzétett posztban egy felhasználó arról számol be, hogy közel tíz nappal jelentkezése után sem vette fel senki a kapcsolatot vele. Bár az alkalmazásban felvette a szórólapozást mint vállalt feladatot, és korábban már részt is vett önkéntes tevékenységben, elmondása szerint sem koordinátor, sem helyi csoport nem kereste.

A beszámoló szerint a terepen is hasonló problémák merültek fel: 

egy konkrét pultozáson való részvételi kísérlet után a helyszínen nem talált szervezett jelenlétet, annak ellenére, hogy hosszabb utazást vállalt az eseményért.

A poszt alatti hozzászólások is megerősítik, hogy nem egyedi esetről lehet szó. Egy másik felhasználó Veszprém környékéről számolt be hasonló tapasztalatokról: bár elvileg léteznek kommunikációs csatornák, például Signal-csoportok, tényleges megkeresés vagy koordináció nem történik a jelentkezőkkel.

A bejegyzések alapján több érintett is konkrét kontaktokat keres, illetve közvetlen kapcsolatfelvételt kér más önkéntesektől. 

Ezek a posztok megerősítik lapunk korábbi értesüléseit, miszerint Magyar Péterék lemondtak a Tisza-szigetekről és azok zavaros hálójáról, helyette teljesen új rendszerben kezdtek el gondolkodni.

Egyéni választókerületek alapján kiválogatják a Tisza-sziget tagjai közül azokat az aktivistákat, akik korábban már valamilyen tevékenységet végeztek, és meghívják őket különböző Signal-, illetve Facebook-csoportokba

– árulta el korábban egy forrásunk. Elmondta, mindennek az az oka, hogy Magyar Péter ki akarja vonni a kampánycsapatokból a sértett koordinátorokat, illetve a bukott jelölt-aspiránsokat.

Túl sok a feszültség a Tisza-szigeteken belül, ezért most olyan kampánycsapatokat építenek, amelyek közvetlenül az elnökség utasításait fogják követni

– jelentette ki az informátor. Elárulta, eredetileg Magyar Péter terve a Tisza-szigetekkel kapcsolatban is az volt, hogy közvetlenül az ő utasításait hajtsák végre, azonban ezek a csoportosulások nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. Ezeknek az eseteknek a hátterében is az aktivisták és a Magyar Péterék közti feszültség húzódott meg. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor/MW)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
