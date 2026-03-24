Összeomlott a Tisza Párt aktivista-hálózata

Egy, a tiszás önkénteseket összefogó csoportban több olyan írás is megjelent, amely szerint az újonnan jelentkező aktivisták nem találják a helyüket a rendszerben, és nem kapnak érdemi visszajelzést a jelentkezésüket követően.

Egy, a „TISZA Önkéntesek” csoportban közzétett posztban egy felhasználó arról számol be, hogy közel tíz nappal jelentkezése után sem történt kapcsolatfelvétel vele. Bár az alkalmazásban felvette a szórólapozást mint vállalt feladatot, és korábban már részt is vett önkéntes tevékenységben, elmondása szerint sem koordinátor, sem helyi csoport nem kereste.

A beszámoló szerint a terepen is hasonló problémák merültek fel:

egy konkrét pultozási eseményen való részvételi kísérlet után a helyszínen nem talált szervezett jelenlétet, annak ellenére, hogy hosszabb utazást vállalt az eseményért.

A poszt alatti hozzászólások is megerősítik, hogy nem egyedi esetről lehet szó. Egy másik felhasználó Veszprém környékéről számolt be hasonló tapasztalatokról: bár elvileg léteznek kommunikációs csatornák, például Signal-csoportok, tényleges megkeresés vagy koordináció nem történt.

A bejegyzések alapján több érintett is konkrét kontaktokat keres, illetve közvetlen kapcsolatfelvételt kér más önkéntesektől. Ezek a posztok megerősítik lapunk korábbi értesüléseit, amely szerint Magyar Péterék lemondtak a Tisza-szigetekről és azok zavaros hálójáról, helyette teljesen új rendszerben kezdtek el gondolkodni.