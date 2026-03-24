Összeomlott a Tisza Párt aktivista-hálózata

Egyre több jel utal arra, hogy nehézségekbe ütközhet az önkéntesek koordinálása a Tisza Párt körül.

Munkatársunktól
2026. 03. 24. 5:05
Magyar Péter, Tisza Párt, vége van
Magyar Péter Fotó: Balint Szentgallay / AFP
Egy, a tiszás önkénteseket összefogó csoportban több olyan írás is megjelent, amely szerint az újonnan jelentkező aktivisták nem találják a helyüket a rendszerben, és nem kapnak érdemi visszajelzést a jelentkezésüket követően.

Forrás: Facebook
Egy, a „TISZA Önkéntesek” csoportban közzétett posztban egy felhasználó arról számol be, hogy közel tíz nappal jelentkezése után sem történt kapcsolatfelvétel vele. Bár az alkalmazásban felvette a szórólapozást mint vállalt feladatot, és korábban már részt is vett önkéntes tevékenységben, elmondása szerint sem koordinátor, sem helyi csoport nem kereste.

A beszámoló szerint a terepen is hasonló problémák merültek fel: 

egy konkrét pultozási eseményen való részvételi kísérlet után a helyszínen nem talált szervezett jelenlétet, annak ellenére, hogy hosszabb utazást vállalt az eseményért.

A poszt alatti hozzászólások is megerősítik, hogy nem egyedi esetről lehet szó. Egy másik felhasználó Veszprém környékéről számolt be hasonló tapasztalatokról: bár elvileg léteznek kommunikációs csatornák, például Signal-csoportok, tényleges megkeresés vagy koordináció nem történt.

A bejegyzések alapján több érintett is konkrét kontaktokat keres, illetve közvetlen kapcsolatfelvételt kér más önkéntesektől. Ezek a posztok megerősítik lapunk korábbi értesüléseit, amely szerint Magyar Péterék lemondtak a Tisza-szigetekről és azok zavaros hálójáról, helyette  teljesen új rendszerben kezdtek el gondolkodni.

Egyéni választókerületek alapján kiválogatják a Tisza-sziget tagjai közül azokat az aktivistákat, akik korábban már valamilyen tevékenységet végeztek, és meghívják őket különböző Signal-, illetve Facebook-csoportokba

– árulta el korábban egy forrásunk. Elmondta, mindennek az az oka, hogy Magyar Péter ki akarja vonni a kampánycsapatokból a sértett koordinátorokat, illetve a bukott jelöltaspiránsokat.

Túl sok a feszültség a Tisza-szigeteken belül, ezért most olyan kampánycsapatokat építenek, amelyek közvetlenül az elnökség utasításait fogják követni

– jelentette ki az informátor. Elárulta, eredetileg Magyar Péter terve a Tisza-szigetekkel kapcsolatban is az volt, hogy közvetlenül az ő utasításait hajtsák végre, azonban ezek a csoportosulások nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.  Mint ahogyan azt korábban megírtuk, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. Ezeknek az eseteknek a hátterében is az aktivisták és a Magyar Péterék közti feszültség húzódott meg. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
