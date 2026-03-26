Rapid – Radics Béla: Zugló egy magára hagyott, árva választókerület + videó

Elátkozott választókerület Zugló és Erzsébetváros, ahol egy fikarcnyit sem kaptak vissza az emberek azoktól, akiket megválasztottak ţ jelentette ki Radics Béla, Budapest 6-os számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselőjelöltje. Mint fogalmazott, aki oda beteszi a lábát, azonnal országos politikai babérokra tör és nem foglalkozik a választókerületben élőkkel. Mi a helyzet Zuglóban, hogyan tovább az elmúlt tizenkét év után? Erről kérdezte Kárpáti András, a Mediaworks főmunkatársa Radics Bélát a Rapidban.

Munkatársunktól
2026. 03. 26. 15:22
Szétlopták ezt a választókerületet, miközben korábban Karácsony Gergely inkább főpolgármesteri és miniszterelnöki tervekkel foglalkozott, Hadházy Ákos pedig megválasztott képviselőként országos ismertségre törekedett ahelyett, hogy a választóival törődött volna. Radics Béla úgy fogalmazott, az látszik, a baloldal Zuglóból és Erzsébetvárosból eteti az országos kampányát. Példaként hozta a korrupcióval kapcsolatban Hadházy Ákos jelenlegi képviselőt is, akinek a jobbkeze Rózsa András momentumos polgármester. Itt jött a történetben a „locsolós sztori”, csak egy kis dolog, bár a kiszivárgott hangfelvételekből az derült ki, hogy napi 90 ezer forintért locsoltatnak növényeket, de olyan növényeket, amelyek vizet soha nem láttak és ki is száradtak. 

Kárpáti András gyorsan ki is számolta az összeget és megjegyezte, hogy erről „állítólag” Rózsa András nem is tud. Radics Béla hozzátette, a korrupció mellett az a legnagyobb baj, hogy lényegében hülyének nézik a választópolgárokat, azzal haknizza végig az egész országot Hadházy, hogy ő a közpénzek őrzője, és majd leleplezi az összes fideszes korrupciót, zebrázik, miközben az ő közvetlen jobbkeze folyatja szét a pénzt, a választókerületben semmiféle pozitív változás nem történik a kormány befolyása nélkül. Kiemelte, út a pusztulatba, így néz ki a választókerületben a fővárosi program. Ellenben neki van egy 20 pontos programja, amellyel segítené a választókerületben élők életét. Ezt is alaposan szétszálazta műsorvezetőnk és vendége. 

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
