Rapid – Radics Béla: Zugló egy magára hagyott, árva választókerület + videó

Szétlopták ezt a választókerületet, miközben korábban Karácsony Gergely inkább főpolgármesteri és miniszterelnöki tervekkel foglalkozott, Hadházy Ákos pedig megválasztott képviselőként országos ismertségre törekedett ahelyett, hogy a választóival törődött volna. Radics Béla úgy fogalmazott, az látszik, a baloldal Zuglóból és Erzsébetvárosból eteti az országos kampányát. Példaként hozta a korrupcióval kapcsolatban Hadházy Ákos jelenlegi képviselőt is, akinek a jobbkeze Rózsa András momentumos polgármester. Itt jött a történetben a „locsolós sztori”, csak egy kis dolog, bár a kiszivárgott hangfelvételekből az derült ki, hogy napi 90 ezer forintért locsoltatnak növényeket, de olyan növényeket, amelyek vizet soha nem láttak és ki is száradtak.

Kárpáti András gyorsan ki is számolta az összeget és megjegyezte, hogy erről „állítólag” Rózsa András nem is tud. Radics Béla hozzátette, a korrupció mellett az a legnagyobb baj, hogy lényegében hülyének nézik a választópolgárokat, azzal haknizza végig az egész országot Hadházy, hogy ő a közpénzek őrzője, és majd leleplezi az összes fideszes korrupciót, zebrázik, miközben az ő közvetlen jobbkeze folyatja szét a pénzt, a választókerületben semmiféle pozitív változás nem történik a kormány befolyása nélkül. Kiemelte, út a pusztulatba, így néz ki a választókerületben a fővárosi program. Ellenben neki van egy 20 pontos programja, amellyel segítené a választókerületben élők életét. Ezt is alaposan szétszálazta műsorvezetőnk és vendége.