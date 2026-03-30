Egymilliárd forintot költ a rendőrség fejlesztésre

Technikai fejlesztéseket hajt végre a Készenléti Rendőrség csaknem egymilliárd forintnyi uniós támogatásból. A fejlesztés elsősorban a határon átnyúló és a szervezett bűnözés elleni küzdelem erősítését célozza.

A Készenléti Rendőrség azt közölte hétfőn, hogy a Határon átnyúló műveletek és technikai kapacitás fejlesztés megvalósítása elnevezésű projekt

a Belső biztonsági alap plusz program részeként 921,26 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A programban műveleti járműveket, valamint speciális felderítést támogató eszközöket szereznek be – tették hozzá, kifejtve, hogy

23 járművet, 314 felderítést és elemzést támogató eszközt vásárolnak, illetve 144 műveleti találkozót és 78 műveletet valósítanak meg 220 ember részvételével.

