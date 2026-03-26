– Magyarországnak van egy olyan kormánya, ami kiáll a magyarokért, Európában viszont ez nem annyira természetes, amikor a németeknek felrobbantották a földgázvezetékét, ők meghunyászkodtak, mi viszont nem hagyjuk magunkat, hiszen fontos, hogy olcsó benzint lehessen tankolni – reagált Rétvári Bence Orbán Viktor tegnapi bejelentésére, mely szerint Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállítást.

Rétvári Bence: A Tisza Párt megmutatta, készek egy másik ország érdekeit képviselni a magyaroké helyett

Megvédtük a rezsicsökkentést, megóvtuk a magyarokat a migrációtól, de folyamatosan harcolunk a háború ellen, és most az ukránok zsarolásának is ellenállunk

– sorolta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A politikus szerint most már mindenki látja, hogy mi a célja ennek az akciónak: valójában a Tisza Párt hatalomra juttatása a cél. – Bárki, aki oda akart menni, innen, vagy akár az Európai Unióból, senkit sem engedtek oda, hogy megnézze, milyen állapotban van valójában a Barátság kőolajvezeték. A magyar emberek segítőek és szolidárisak voltak, nem ezt érdemlik – húzta alá.

Van 15 ezer informatikus Magyarországon, közülük kettőről kiderült, hogy az ukránokhoz köthetőek, és ki-be járnak az ukrán követségre, és véletlenül pont őket alkalmazza a Tisza Párt?

– mutatott rá Rétvári, emlékeztetve, hogy amikor az adatszivárgás kiderült, már akkor tudni lehetett, hogy Ukrajnáig vezetnek a szálak. Megjegyezte, Ukrajna és Magyarország között régóta van egy konfliktus a jogfosztott kárpátaljaiak miatt, de a háború okán is feszültség húzódik a két ország között. – A Tisza Párt tudta, hogy ezek az emberek zavarosak, nem engedhető meg egy másik ország befolyása egy magyar pártban. Felháborító, hogy ezzel azt mutatják, készek egy másik ország érdekeit képviselni a magyaroké helyett – közölte.

Rétvári Bence: Áprilisban a sorsunkról és az ukrán EU-tagságról is döntünk

– A vita nem arról szól, hogy mennyivel több kórházat tudna felújítani a Tisza Párt, hanem arról, hogyan segítsék az ukránokat. Ha a külföldről pénzelt média kihátrál mellőlük, ha ezek az informatikusok egyszer ellenük fordulnak, mert nem azt hozzák, amit elvártak tőlük, akkor bedöntik az egész rendszerüket – sorolta, kiemelve, hogy

Magyar Péter nem szuverén, nem azt teszi, amit tenni akar, bármit képvisel, csak hatalomra kerülhessen.

Arról a jelentésről, amely azt vizsgálja, honnan kapnak támogatást a magyar szervezetek, elmondták, noha Magyarországon arra készülnek, hogy egy magyar választás lesz, de valójában sokan bele akar szólni külföldről a magyarok életébe, döntésébe.