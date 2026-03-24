Schmidt Mária: Ahol a „szakértelem” uralkodik, mindenki szem a láncban

„A szakértelem ócska bolsevista trükk” – idézi Csurka Istvánt a Látószög blogon megjelent írása mottójaként Schmidt Mária történész.
A XXI. Század Intézet főigazgatója az írás elején visszakanyarodik Margaret Thatcher brit miniszterelnök 1988. szeptember 20-án Bruges-ben elhangzott figyelmeztetésére. Felidézi: Thacher már akkor arra figyelmeztette a föderalista irányzatot képviselő európai bürokratákat, hogy veszélyes útra lépnek, ha továbbra is semmibe veszik a választópolgári felhatalmazáson alapuló nemzeti szuverenitást és az arra támaszkodó politikai kormányzást. „Véleményét a brit és a vele összefonódott brüsszeli elit hadüzenetnek tekintette. Mindent megtettek a megbuktatásáért. Intézményi tiltakozásokat szerveztek ellene, eljárási nyomásgyakorlásokkal, elmarasztaló szakértői állásfoglalásokkal ásták alá a tekintélyét, szűkítették egyre kisebb területre mozgásterét. 1990 novemberére sikerült megbuktatniuk. Utódjai mindenben a bürokráciára támaszkodtak és támaszkodnak, menedzser-adminisztrátorként viselkedtek és viselkednek, szuverén népképviseletre nem vállalkoztak” – írja a történész, aki rámutat:
„A Thatcher feletti győzelem mérföldkőnek bizonyult.”
A nyugati világban a következő évtizedben háttérbe szorult a nemzeti szuverenitás, a demokratikus elszámoltathatóság és a politikai meggyőződés szerepe. A figyelem helyét a modernizáció, a befogadás, a fókuszcsoportos kutatások, a konszenzuskeresés, a széles körű konzultáció és a kompromisszumok, valamint az intézményi önállóság hangsúlyozása vette át. A bürokratúra által támogatott politikusok elsődleges célja ettől kezdve az európai integráció mélyítése lett, azaz a brüsszeli és a globális politikai és gazdasági érdekek kiszolgálása.
„A 20. század vége óta a nyugati demokráciák végérvényesen menedzserállamokká váltak”
– állapítja meg Schmidt Mária.
A történész szerint lezárult az az időszak, amikor az egyes nemzetállamokat és az általuk létrehozott, őket képviselő nemzetközi szervezeteket olyan politikusok vezették, „akik feladatuknak tekintették a határok védelmét és a választópolgárok által meghatározott állami feladatok ellátását. Hivatásuknak tekintették a kereszténységen alapuló kulturális örökség, a hagyományok és az erkölcsi rend védelmezését. Határozott értékrenddel, politikai arcéllel rendelkeztek”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!