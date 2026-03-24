Schmidt Mária: Ahol a „szakértelem” uralkodik, mindenki szem a láncban

Rámutat: az adminisztrátorok és bürokraták irányítása alatt álló államok néha még a demokrácia szókészletét használják, de céljaik és politikáik valójában a társadalom gyökeres átalakítására irányulnak. Egyenlőséget, diverzitást, vagyis a különbözőségek ünneplését és igazságos társadalmat ígérnek. Az eléréshez azonban nem számítanak az egyéni kezdeményezésekre vagy teljesítményre: mindenki hátradőlhet, mert a „jóságos” bürokratúra majd mindent szabályoz, tilt, parancsol és büntetéssel érvényesít. A polgárokat indoktrinációval, rendeletek, előírások és bonyolult intézkedések tömkelegével távol tartják az önálló kezdeményezéstől.

Hozzáteszi: a posztliberális menedzserállamok ingatag legitimációjukat hosszú ideig a fasizmus elleni harcra építették, napi szinten hivatkozva a második világháborús győzelemre. Bár a fasizmus hivatalosan legyőzetett, a posztliberális narratíva szerint „meghalt, mégis túlélte”:

mindenki, aki szembeszegül a fősodor ideológiáival – a gender- és zöldpolitikával, az eltörléskultúrával, az illegális migrációval, az EU centralizációjával, a cenzúrával vagy Ukrajna feltétel nélküli támogatásával – a fasiszták „népes táborába” kerül.

„Mikor, mi az elvárás” – teszi hozzá.

„A fasizmus száz éve a történelem főgonosza. Egyszerre indok és ürügy”

– emeli ki, megjegyezve, hogy ez „olyan gumifogalom, ami alatt mindenki azt ért, amit akar”, a lényeg az ellene való harc.

„Mert ha harcolsz ellene, ha kirekeszted, megbélyegzed a fasisztákat, ha minden eszközt megengedsz magadnak velük szemben, ha minden ellenük hozott intézkedést jogosnak és indokoltnak tartasz, akkor, és csak akkor van esélyed arra, hogy az egyre szaporodó fasisztákkal szemben diadalmaskodj. Ez nem csupán élet-halál harc, ez küldetés. Mert a haladás sorsa a tét. Ezért túlmutat magán. Felesleges tehát elemezni, megérteni” – állapítja meg Schmidt.

„Végül is, ki ne akarna tenni a gonosz ellen? Ki ne akarna a jók közé tartozni?” – teszi fel a kérdést.

„A fasizmus ellen küzd minden »demokrata«, aki fontosnak tartja a jogállamot, a fékek és ellensúlyok rendszerét, a független-objektív sajtót, a független intézményeket, mindenekelőtt az NGO-kat, amelyek olyan civil szervezetek, amelyeket közpénzből tartanak el és működtetnek. A demokrácia védelmében, ami egyben antifasiszta harc is, minden eszköz megengedetté vált. Az igazságszolgáltatás jurisztokráciává változtatása, a cenzúra nyakló nélküli alkalmazása, a demokratikus szabadságjogok visszametszése” – írja a történész, aki figyelmeztet: senki ne hagyja magát megtéveszteni.