Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Gondolj a zsebedre, szavazz a Fideszre!

– A Tiszánál minden a pénzről szól – kezdte legújabb videóját Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a közösségi médiában közzétett felvételén rámutatott: bizonyíték van rá, hogy a magyarokat megsarcolnák.

A miniszter emlékeztetett:

– Nem mi találtuk ki, leírták. Drága számla várna a magyarokra, ha a Tisza kerülne hatalomra. Gondolj a zsebedre, szavazz a Fideszre!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kifejtette: a Tisza a brüsszeliek és a kijeviek érdeke szerint el fogja venni a magyarok pénzét, ha kormányra kerül, és az energiaátállásnak csúfolt program pedig áremeléseket eredményezne.

– Ez nagyon veszélyes. Ez ellen egyféleképpen tudunk fellépni: ha április 12-én a biztos választást, a Fideszt húzzuk be!

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkentést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

