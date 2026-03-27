Szállj fel, szabad madár! – Így várták Orbán Viktort a színpadra Veszprémben

Az István, a király rockopera Szállj fel, szabad madár című dalával várták Orbán Viktort országjárásának pénteki állomásán Veszprémben, az Óváros terén, a dalt Gudics Máté énekelte – amint az látható is a miniszterelnök Facebook-videójában.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt , Orbán Viktor miniszterelnök pénteki országjárásának délutáni állomása Veszprém volt. A kormányfő az Óváros téren várta a résztvevőket. Veszprémben a nemzeti oldalnak elnyerni a bizalmat mindig is nehéz volt.

Ez egy olyan választókerület, amiért mindig meg kellett harcolni

– mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök azt kérte, hogy támogassák Ovádi Pétert, a kormánypártok képviselőjelöltjét. Mindig számíthattam rá, a kormány legnehezebb csatáiban is ott állt mögöttünk – tette hozzá.

