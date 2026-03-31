Szentkirályi Alexandra: Április 12-én győzni fog a szeretet, győzni fog Magyarország + videó

– Legyen világos: mi vagyunk az a politikai közösség, amely nemcsak azokért dolgozik, akik ránk szavaznak, hanem azokért is, akik ma még a leghangosabban támadnak minket! – hangsúlyozta a Facebook-oldalán közzétett videójához írt bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Hangsúlyozta, hogy a Fidesz nem csupán egy szűk közösségért dolgozik.

– Mert az az ország, amit építünk, az a kultúra, amit megvédünk, és azok a források, amiket itthon akarunk tartani, minden magyar embert gazdagítanak – mondta, hozzátéve, hogy nem egyéni érdeket szolgálnak.

Amikor mi kiállunk a véleményünkért, azt a teljes nemzet érdekében tesszük.

A politikus kitért a politikai térben zajló vitákra és támadásokra is, jelezve, a nehézségek ellenére is folytatják a munkát.

– És bár vannak pillanatok, amikor nehéz megszólalni a támadások kereszttüzében, a küldetésünk fontosabb a személyes kényelmünknél. Nekünk a hazánk és a gyerekeink jövője az, ami erőt ad a legnehezebb napokon is – fogalmazott a Fidesz budapesti elnöke, aki bejegyzését egyértelmű üzenettel zárta.