Rendkívüli

Friss kutatás: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

szeretetSzentkirályi AlexandraFideszVálasztás 2026

Szentkirályi Alexandra: Április 12-én győzni fog a szeretet, győzni fog Magyarország + videó

A teljes nemzet szolgálatáról, a támadások közepette vállalt politikai küldetésről és a közelgő áprilisi parlamenti választás tétjéről írt közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 31. 6:51
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Legyen világos: mi vagyunk az a politikai közösség, amely nemcsak azokért dolgozik, akik ránk szavaznak, hanem azokért is, akik ma még a leghangosabban támadnak minket! – hangsúlyozta a Facebook-oldalán közzétett videójához írt bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. 

Hangsúlyozta, hogy a Fidesz nem csupán egy szűk közösségért dolgozik. 

– Mert az az ország, amit építünk, az a kultúra, amit megvédünk, és azok a források, amiket itthon akarunk tartani, minden magyar embert gazdagítanak – mondta, hozzátéve, hogy nem egyéni érdeket szolgálnak. 

Amikor mi kiállunk a véleményünkért, azt a teljes nemzet érdekében tesszük.

A politikus kitért a politikai térben zajló vitákra és támadásokra is, jelezve, a nehézségek ellenére is folytatják a munkát.

– És bár vannak pillanatok, amikor nehéz megszólalni a támadások kereszttüzében, a küldetésünk fontosabb a személyes kényelmünknél. Nekünk a hazánk és a gyerekeink jövője az, ami erőt ad a legnehezebb napokon is – fogalmazott a Fidesz budapesti elnöke, aki bejegyzését egyértelmű üzenettel zárta. 

Április 12-én pedig győzni fog a szeretet, győzni fog Magyarország, győzni fog a Fidesz! Legyünk ott mindannyian!

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke (Fotó: MTI/Katona Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
