Szentkirályi Alexandra: Tisza és a külföldi kémek együtt rakják össze egy ukránpárti külügyminisztérium alapjait + videó

– Óriási port kavart a tiszás ügynökbotrány. Beismerték, hogy Magyar Péterék magukat újságírónak álcázó kémekkel működnek együtt, akiket a Magyarország ellen dolgozó titkosszolgálatok segítik – közölte Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán, a feltöltött videó készítése alatt éppen az elnökségi ülésre igyekezett. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta: a Tisza és a külföldi kémek együtt rakják össze egy ukránpárti külügyminisztérium alapjait Orbán Anita közreműködésével, mert Brüsszel és Zelenszkij ügynökkormányt akarnak Magyarországon.

– A most kirobbant ügy példátlan eset a magyar történelemben. Mi, magyarok nem fogjuk hagyni, hogy ügynököket ültessenek a nyakunkba, ezért április 12-én minden korábbinál egységesebben kell kiállnunk Orbán Viktor és a nemzeti kormány mellett! Nemet a kémekre, igent a Fideszre – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.