Szentkirályi Alexandra: Nem meglepő a tiszások energiaterve, de felháborító + videó

Amennyiben a Tisza Párt energetikai terve magvalósul, minden magyar családnak nagyjából kétmillió forintja bánná – többek között erről beszélt az Igazság órája kedd reggeli adásában Szentkirályi Alexandra.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője azonban emlékeztetett: a hétfőn kiszivárgott dokumentumban feketén-fehéren benne van, hogy hazánknak le kell válnia az olcsó orosz energiáról – ebben viszont semmi újdonság nincs, hiszen már Brüsszelben is számos alkalommal megszavazták, Kapitány István is a napokban pedig egy rendezvényen úgy fogalmazott:

„Egyszerűbbé kell tenni az állam működését, sokkal kevesebb állami beavatkozásra van szükség. Sokkal kevesebb különadóra, árstopra és árréstopra.”

A tervezet szerint tehát véget vetnének a rezsicsökkentésnek, nem lesz védett ár, sem árréscsökkentés, ráadásul egy külön adónemet is bevezetnének „energiafüggetlenségi adó” néven. Utóbbi kapcsán Szentkirályi Alexandra megjegyezte, szerinte egészen pofátlan ez a névadás, sokkal hitelesebb lenne szerinte

„az orosz olajról való leválás költsége, amit neked kell megfizetned.”

Mint mondta, hiába tagadja a dokumentum valódiságát Magyar Péter, ha nem lennének ilyen terveik, akkor nem szavazták volna meg az ezzel kapcsolatos javaslatokat Brüsszelben, és Kapitány István sem beszélt volt ezekről a témákról konkrétan ugyanígy.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány Istvánon kívül támadja a rezsicsökkenést Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.