Magyar Péter volt embere ledobta az atomot: közzétette a Tisza energiapolitikai tervezetét, ami nem kicsit fájna, hanem nagyon

Takács Péter: Az ukrán kém vallomása is bizonyítja, Magyar Péter kampányát Zelenszkij fizeti + videó

Amíg a liberális sajtó a kormány családpolitikáját támadja, addig a Tisza elnökét Ukrajnából irányítják – hívta fel a figyelmet az egészségügyi államtitkár. Takács Péter az ukrán aranykonvoj kapcsán elmondta, nem lepi meg, hogy Magyar Péter kampányára is jutott a fekete pénzekből, ám az igencsak beszédes, hogy bár tudtak róla, mégis hallgattak az ukrán kémekről.

2026. 03. 30. 7:28
Aggódom azokért, akik a tiszás keménymag közé mennek – reagált Takács Péter az egyre erősődő tiszás gyűlöletre. Az egészségügyi államtitkár szerint az irigység az, ami mindezt generálja. Mint mondta, neki is kijutott Magyar Péter pártjának szeretetéből, Veszprémben síppal, ordítva fogadták, mocskos hazudozónak titulálva próbálták megfélemlíteni. – Amikor persze megkérdeztem, mondják már el miben hazudtam, egy szót sem szóltak – jelezte, hozzátéve, hogy szerencsére a normális, jobboldali emberekből van a több, de ezt meg is kell mutatni, április 12-én.

Hadházy Ákos azon állítására, mely szerint a kormány csak csalással tud nyerni, Takács Péter úgy vélekedett, ezzel is csak előkészítik a tiszás vereséget, ez viszont veszélyes. – Tartok tőle, hogy valamilyen balhét fognak csinálni, lehet hallani olyan suttogásokról, hogy majd a magyar rendőrök átállnak, mert mindenki tiszás, de belügyminisztériumi alkalmazottként ezt nem tudom megerősíteni. Szerencsére van egy profi, higgadt rendőrségünk, aki mindezt kezelni fogja majd – mondta.

A közvéleménykutatásokkal kapcsolatban elmondták, ma már nem közvélemény-kutatásnak kellene nevezni, hanem közvélemény-formálásnak.

 – Az új kutatókra érdemes figyelni, akik nem megrendelésre dolgoznak, hanem az a trükkjük, hogy a valóságot mérik. Szerencsére van olyan cég idehaza is, akik így dolgoznak, nekünk is szoktak mérni – közölte, majd elárulta, jól áll a körzete, izmosodik az a tábor, aki őt támogatja.

A tiszás informatikus vallomására Takács úgy reagált, egy tragédia az egész, úgy véli, a 19 éves férfi tényleg lehet, hogy nem tudta, hogy beszervezte az ukrán titkosszolgálat. – Az egész meg van komponálva. Kiviszik ezt a fiút egy NATO-országba, ahol ukrán fedett akció fogadta, majd amikor szembesült, hogy mivel is áll szemben, szólt a Tisza Párt vezetőségnek, jelentette. Felmerül a kérdés, hogy akkor a Tisza Párt miért nem jelentette? Ki-be járkálnak a Tisza Pártba az ukrán ügynökök. Kérdem én, miért? – tette fel a kérdést Takács Péter. 

A politikus szerint az elmúlt időszakban lehet látni azt az intenzív közösségi-média befolyásolást, ami arra szakosodott, hogy trollhadseregek támadják azokat a posztokat, amelyek nekem nem tetszenek. – Ez a röhögőfej kommandó csak a tiszások saját altatására alkalmas, ettől a szavazófülke előtt még senki sem fog másképp voksolni – mutatott rá. Megjegyezte, ugyanakkor sokan érzik azt, hogy nem merik felvállalni a jobboldali nézeteiket, 

Magyar Péter profin bántalmazta a családját, most pedig a magyar társadalommal teszi ugyanezt.

A műsorban szó volt az ukrán aranykonvojról, és arról is, hogy a volt ukrán kém állítása szerint Magyar Péter kampányára is jut belőle bőven. – Mit csinál Zelenszkij? Mesterséges eszközökkel tartja fent a saját rezsimjét. Ezt pedig visszaosztással tudja elérni, így néhány évet nyer, harácsolhat. Nem csodálkozom, hogy rendszeresen leesett néhány ezer kötegnyi euró vagy aranyrúd Magyar Péter kampányára – mondta. 

Az államtitkár szerint eddig sem volt titok, nyíltan elismerik Brüsszelben Zelenszkij barátai, hogy a magyar kormány eltávolítása a cél, egyedül Magyar Péter tagadja, hogy valójában Zelenszkij szekerét tolja a magyaroké helyett.

Takács Péter: Beszédes, hogy bár a Tisza Párt tudott róla, mégis elhallgatta az ukrán kémek jelenlétét (Forrás: Képernyőfotó)

Arról, hogy az Orbán-kormány nem nőket, hanem anyákat lát, Takács Péter úgy reagált, az az ország, az a nemzet tud fennmaradni, amelyik reprodukálni tudja magát. – Az pedig már csak hab a tortán, hogy csodálatos dolog, amikor egy nő úgy dönt, egy pár úgy érzi, hogy családot szeretne alapítani – mondta, majd elárulta, a feleségével sokat szoktak beszélgetni arról, hogy még az apa-szabadságot kellene meghosszabbítani, hogy a baba születése utáni időszakban a nők ne érezzék úgy, magukra maradtak. 

Takács Péter azokra a hírekre is reagált, mely szerint a magyar egészségügy 16 év alatt csak lefelé ívelt, az államtitkár káromkodott, a várólisták pedig egyre hosszabbodtak. – Állítja ezt egy közismert balos szakértő, aki 16 éve Hollandiában él – jegyezte meg a politikus.

 Ha valaki végig gondolja az elmúlt 16 évet, akkor azt látja, hogy 1260 mentéstechnikai eszközzel felszerelt mentőt vettünk, kivezettük a hálapénzt, rövid időn belül a négyszeresére emeltük az orvosok fizetését a legnagyobb válság idején, 4000 milliárdra emeltük az egészségügyre szánt forrásokat, felújítottunk 91 kórházat, kórházi szárnyakat építettünk

– sorolta az államtitkár.

– Az, ami kimaradt az elmúlt négy évből, az alapellátás megerősítése, a háziorvosok kompetenciájának megerősítésével, valamint a népegészségügyi szemlélet átalakítása, az edukatív szemlélet megerősítése és az EgészségAblak fejlesztése – árulta el.

Borítókép: Takács Péter (Forrás: Képernyőfotó)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bogár László
idezojelekvilágháború

Kimaradni a világháborúból

Bogár László avatarja

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

