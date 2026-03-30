Takács Péter: Az ukrán kém vallomása is bizonyítja, Magyar Péter kampányát Zelenszkij fizeti + videó

Aggódom azokért, akik a tiszás keménymag közé mennek – reagált Takács Péter az egyre erősődő tiszás gyűlöletre. Az egészségügyi államtitkár szerint az irigység az, ami mindezt generálja. Mint mondta, neki is kijutott Magyar Péter pártjának szeretetéből, Veszprémben síppal, ordítva fogadták, mocskos hazudozónak titulálva próbálták megfélemlíteni. – Amikor persze megkérdeztem, mondják már el miben hazudtam, egy szót sem szóltak – jelezte, hozzátéve, hogy szerencsére a normális, jobboldali emberekből van a több, de ezt meg is kell mutatni, április 12-én.

Hadházy Ákos azon állítására, mely szerint a kormány csak csalással tud nyerni, Takács Péter úgy vélekedett, ezzel is csak előkészítik a tiszás vereséget, ez viszont veszélyes. – Tartok tőle, hogy valamilyen balhét fognak csinálni, lehet hallani olyan suttogásokról, hogy majd a magyar rendőrök átállnak, mert mindenki tiszás, de belügyminisztériumi alkalmazottként ezt nem tudom megerősíteni. Szerencsére van egy profi, higgadt rendőrségünk, aki mindezt kezelni fogja majd – mondta.

A közvéleménykutatásokkal kapcsolatban elmondták, ma már nem közvélemény-kutatásnak kellene nevezni, hanem közvélemény-formálásnak.

– Az új kutatókra érdemes figyelni, akik nem megrendelésre dolgoznak, hanem az a trükkjük, hogy a valóságot mérik. Szerencsére van olyan cég idehaza is, akik így dolgoznak, nekünk is szoktak mérni – közölte, majd elárulta, jól áll a körzete, izmosodik az a tábor, aki őt támogatja.

Takács Péter: Magyar Péter kampányát Ukrajnából irányítják

A tiszás informatikus vallomására Takács úgy reagált, egy tragédia az egész, úgy véli, a 19 éves férfi tényleg lehet, hogy nem tudta, hogy beszervezte az ukrán titkosszolgálat. – Az egész meg van komponálva. Kiviszik ezt a fiút egy NATO-országba, ahol ukrán fedett akció fogadta, majd amikor szembesült, hogy mivel is áll szemben, szólt a Tisza Párt vezetőségnek, jelentette. Felmerül a kérdés, hogy akkor a Tisza Párt miért nem jelentette? Ki-be járkálnak a Tisza Pártba az ukrán ügynökök. Kérdem én, miért? – tette fel a kérdést Takács Péter.