Elmarasztalták az iskolában kampányoló tiszás jelöltet

Iskolában kampányolt Farkas Csongor, aki a Tisza Párt színeiben indul a törökszentmiklósi központú Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. számú egyéni választókörzetben. A tettéért a helyi választási bizottság elmarasztalta a politikust – tudta meg lapunk. A döntésre azután került sor, hogy Farkas március 23-án Mezőtúron a Kossuth úti általános iskolában tartott véradáson a Tisza Párt támogatására buzdító pólóban jelent meg.

Ráadásul a tiszás jelölt még a saját Facebook-oldalán is eldicsekedett azzal, hogy iskolás gyerekeket használt kampányolásra. Az eset felháborodást keltett az iskolában, az igazgató pedig közölte Farkassal, hogy jelenteni fogja az esetet. Ezután még a tiszás jelölt volt az, aki az iskola igazgatóját támadta a közösségi oldalán. Végül a helyi választási bizottság azt a döntést hozta, hogy

a Tisza Párt jelöltje megsértette a választási eljárásról szóló törvényt és eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

Megjegyzendő, hogy nem ez az első alkalom, amikor rendre kell inteni egy tiszás jelöltet. Tanács Zoltánt amiatt marasztalta el a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), mert arra buzdította a szavazókat, hogy a választás napján egyszerre jelöljék a Fideszt és a Mi Hazánkat is, „mivel csak így biztosítható a kormánypárti győzelem”.

A szavazás ilyen formája érvénytelennek minősül, az ezzel ellentétes választópolgári magatartásra történő felhívás pedig megtévesztő, ezáltal jogsértő is.

Az elmarasztaló döntést az NVB úgy indokolta: a kifogásolt bejegyzés megtévesztő, hiszen olyan szavazási magatartásra hív fel, amely a választópolgár eredeti szándékával szemben érvénytelen szavazatot eredményez. A bejegyzés megtévesztő jellege miatt […] a választás tisztaságának megóvása alapelvbe ütközik.

Az ügyben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter feljelentést tett, valamint jelezte:

Senki ne hagyja magát megtéveszteni: a szavazólapon is szerepel, hogy érvényesen szavazni csak egy jelöltre, illetve egy listára lehet! Csak a Fidesz–KDNP!

