Elmarasztalták az iskolában kampányoló tiszás jelöltet

Rövid időn belül másodszorra fordult elő, hogy a választási bizottságnak rendre kell intenie egy tiszás jelöltet. Most Farkas Csongor, a törökszentmiklósi központú választókerületben induló politikust marasztalták el, aki egy iskolában folytatott kampánytevékenységet.

Máté Patrik
2026. 03. 26. 14:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Iskolában kampányolt Farkas Csongor, aki a Tisza Párt színeiben indul a törökszentmiklósi központú Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. számú egyéni választókörzetben. A tettéért a helyi választási bizottság elmarasztalta a politikust – tudta meg lapunk. A döntésre azután került sor, hogy Farkas március 23-án Mezőtúron a Kossuth úti általános iskolában tartott véradáson a Tisza Párt támogatására buzdító pólóban jelent meg.

Ráadásul a tiszás jelölt még a saját Facebook-oldalán is eldicsekedett azzal, hogy iskolás gyerekeket használt kampányolásra. Az eset felháborodást keltett az iskolában, az igazgató pedig közölte Farkassal, hogy jelenteni fogja az esetet. Ezután még a tiszás jelölt volt az, aki az iskola igazgatóját támadta a közösségi oldalán. Végül a helyi választási bizottság azt a döntést hozta, hogy 

a Tisza Párt jelöltje megsértette a választási eljárásról szóló törvényt és eltiltotta a további jogszabálysértéstől. 

Megjegyzendő, hogy nem ez az első alkalom, amikor rendre kell inteni egy tiszás jelöltet. Tanács Zoltánt amiatt marasztalta el a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), mert arra buzdította a szavazókat, hogy a választás napján egyszerre jelöljék a Fideszt és a Mi Hazánkat is, „mivel csak így biztosítható a kormánypárti győzelem”.  

A szavazás ilyen formája érvénytelennek minősül, az ezzel ellentétes választópolgári magatartásra történő felhívás pedig megtévesztő, ezáltal jogsértő is.

Az elmarasztaló döntést az NVB úgy indokolta: a kifogásolt bejegyzés megtévesztő, hiszen olyan szavazási magatartásra hív fel, amely a választópolgár eredeti szándékával szemben érvénytelen szavazatot eredményez. A bejegyzés megtévesztő jellege miatt […] a választás tisztaságának megóvása alapelvbe ütközik.

Az ügyben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter feljelentést tett, valamint jelezte:

Senki ne hagyja magát megtéveszteni: a szavazólapon is szerepel, hogy érvényesen szavazni csak egy jelöltre, illetve egy listára lehet! Csak a Fidesz–KDNP!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
