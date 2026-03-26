Deák Dániel: Ukrajna titkosszolgálati területté tette Magyarországot + videó

Kémkedési ügyek, titkosszolgálati műveletek és lehallgatási botrányok határozták meg az elmúlt hetek közéletét, miközben a magyar választási kampány látványosan felpörgött.

Egyre több jel utal arra, hogy Magyarország a nemzetközi titkosszolgálati aktivitás egyik terepévé vált – fogalmazott Deák Dániel, aki részletes videóelemzésben foglalta össze a tiszás ügynökbotrányról eddig ismert információkat, valamint arra a kérdésre is választ adott: milyen szándékok húzódhatnak meg az ukrán titkosszolgálati beavatkozások mögött.

Ukrajna – nyugati partnerekkel együtt – kormányváltást akar elérni Magyarországon, mert Orbán Viktor politikája több kérdésben is szembemegy a brüsszeli és kijevi elvárásokkal, emiatt egyre több eszközt vetnek be a nyomásgyakorlás érdekében, beleértve a titkosszolgálati módszereket is

– mutatott rá a vezető elemző, aki szerint a nyomásgakorlás egyre látványosabb és egyértelműbb, bizonyítékok vannak arra, hogy már a titkosszolgálati eszközöket is bevetnek.

Deák felidéze az ügy kulcsmozzanatait:

lehallgatási botrány: kiszivárgott a hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs , a Direkt36 újságírója arról beszél, közreműködött abban, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert lehallgassák külföldi szolgálatok, és közeli barátja a Tisza Párt politikusának, Orbán Anitának.

Gulyás Gergely az ügy kapcsán a Kormányinfón bejelentette, hogy kémkedés miatt feljelentik Panyi Szabolcsot.

a Tisza Párt két informatikusáról kiderült, hogy ukrán kémek.

– Végső soron ennek az egésznek az a célja, azért csinálják ezt a hatalmas nyomásgyakorlást a Telextől kezdve a 24.hu n át a HVG-ig a tiszás propagandasajtóban, mert azt akarják elérni, hogy Magyarországnak egy olyan kormánya legyen, amely ukránbarát és behódol a kijevi és brüsszeli akaratoknak – összegezte az elemző, aki az április 12-ei választás tétjét is hangsúlyozta.