Deák Dániel: Ukrajna titkosszolgálati területté tette Magyarországot + videó

Kémkedés, titkosszolgálati akciók, lehallgatások – a választási kampány hajrájában nyilvánvaló, hogy Ukrajna titkosszolgálati területté tette Magyarországot. Az ukrán beavatkozás célja: megbuktatni Orbán Viktor kormányát és hatalomra segíteni a Tisza Pártot – mutatott rá Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a nyomásgyakorlással, amelynek szócsöve a baloldali, Magyar Péter pártjának szekerét toló propagandasajtó, azt akarják elérni, hogy Magyarországnak egy olyan kormánya legyen, amely ukránbarát és behódol a kijevi és brüsszeli akaratnak.

Kémkedési ügyek, titkosszolgálati műveletek és lehallgatási botrányok határozták meg az elmúlt hetek közéletét, miközben a magyar választási kampány látványosan felpörgött. 

Egyre több jel utal arra, hogy Magyarország a nemzetközi titkosszolgálati aktivitás egyik terepévé vált – fogalmazott Deák Dániel, aki részletes videóelemzésben foglalta össze a tiszás ügynökbotrányról eddig ismert információkat, valamint arra a kérdésre is választ adott: milyen szándékok húzódhatnak meg az ukrán titkosszolgálati beavatkozások mögött.

Ukrajna – nyugati partnerekkel együtt – kormányváltást akar elérni Magyarországon, mert Orbán Viktor politikája több kérdésben is szembemegy a brüsszeli és kijevi elvárásokkal, emiatt egyre több eszközt vetnek be a nyomásgyakorlás érdekében, beleértve a titkosszolgálati módszereket is 

– mutatott rá a vezető elemző, aki szerint a nyomásgakorlás egyre látványosabb és egyértelműbb, bizonyítékok vannak arra, hogy már a titkosszolgálati eszközöket is bevetnek.  

Deák felidéze az ügy kulcsmozzanatait:   

  • lehallgatási botrány: kiszivárgott a hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs , a Direkt36 újságírója arról beszél, közreműködött abban, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert lehallgassák külföldi szolgálatok, és közeli barátja a Tisza Párt politikusának, Orbán Anitának. 
  • Gulyás Gergely az ügy kapcsán a Kormányinfón  bejelentette, hogy kémkedés miatt feljelentik Panyi Szabolcsot.
  • a Tisza Párt két informatikusáról kiderült, hogy ukrán kémek.

– Végső soron ennek az egésznek az a célja, azért csinálják ezt a hatalmas nyomásgyakorlást a Telextől kezdve a 24.hu n át a HVG-ig a tiszás propagandasajtóban, mert azt akarják elérni, hogy Magyarországnak egy olyan kormánya legyen, amely ukránbarát és behódol a kijevi és brüsszeli akaratoknak – összegezte az elemző, aki az április 12-ei választás tétjét is hangsúlyozta. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Kurucz Árpád)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
