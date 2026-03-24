Nagy területen, több hektáron ég a nádas Hajdúszovát térségében, a tűz kiterjedését drónnal mérik fel – közölte a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Papp-Kunkli Nóra ismertetése szerint 34 tűzoltó oltja folyamatosan a lángokat, öt vízszállító kocsi érkezett a helyszínre.

A hajdú-bihariak – Debrecen, Berettyóújfalu, Püspökladány és Hajdúszoboszló – mellett a szomszédos Békés vármegyéből, Szeghalomról is érkeztek hivatásos tűzoltók a helyszínre

Az előzetes információk szerint lakóházakat is veszélyeztethet a tűz, de eddig senkit nem kellett a lakhelyének elhagyására kérni – közölte a szóvivő.

