Kályha okozott tragédiát Kálon

Egy ember meghalt, miután kigyulladt egy lakóház kedden reggel Kálon a Fő utcában – közölte a katasztrófavédelem.
A közlemény szerint a nyolcvan négyzetméteres épület tetőszerkezetére is átterjedtek a lángok. A tűzoltók több oldalról oltották a tüzet, közben két gázpalackot kivittek az épületből.
A tüzet feltehetően az egyik szobában lévő vegyes tüzelésű kályha okozta. Az ingatlan lakója próbálta eloltani a lángokat, de nem járt sikerrel.
A tűz pontos keletkezési okát és körülményeit a hatóságok vizsgálják − írták. Felhívták a figyelmet: hőtermelő berendezések közvetlen közelében ne tároljunk éghető anyagokat.
