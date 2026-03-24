Lejárt élelmiszerek, kosz, nyomon követhetetlen termékek: dermesztő az üzletrazzia eredménye

Súlyosan jogsértő állapotokat tárt fel a hatósági ellenőrzés több üzletben, erről közölt összefoglalót az NKFH. A hatóság jelzi: bár ellenőrzésekkel szűrik ki a jogsértő magatartásokat, a vásárlóknak is igyekezniük kell körültekintőnek lenniük, és figyelniük az intő jelekre.

Súlyos jogsértéseket találtak a hatósági ellenőrzésen néhány élelmiszerboltban

Lejárt élelmiszereket vontak ki a forgalomból a hatósági ellenőrzésen

Az NKFH közlése szerint a Brutál Diszkont üzletben végzett ellenőrzés során lejárt élelmiszereket találtak a polcokon, köztük kifejezetten érzékeny fogyasztói csoportoknak szánt termékeket is. Emellett több termékről hiányzott a minőségmegőrzési idő és a tételazonosító jelölés is, ami súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.

A jelölések hiánya nem csupán a fogyasztók megtévesztésére alkalmas, hanem kizárja a termékek eredetének és útjának nyomon követését is.

Az ilyen gyakorlat az élelmiszer-hamisítás gyanúját is felveti, tekintettel arra, hogy az eltávolítás a valós lejárati idő elfedésére is irányulhat.

A MARKET POINT kereskedelmi egységben végzett ellenőrzés során a hatóság több élelmiszer kategóriát érintő, rendszerszintű hiányosságokat tárt fel. Az intézkedések

feldolgozott élelmiszerekre,

helyben sütött termékekre, valamint

zöldség-gyümölcs árukra egyaránt kiterjedtek.

Az ellenőrzés során szintén több magyar nyelvű jelöléssel nem rendelkező, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű terméket azonosítottak mind a polcokon, mind a hűtőkben. A kifogásolt termékek között szerepeltek húskészítmények, tejtermékek, édességek és gyorsfagyasztott áruk is. Ezek forgalmazása közvetlen élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent, ezért a hatóság az érintett tételek azonnali kivonását és értékesítésük megtiltását rendelte el.

A hatóság továbbá jelentős mennyiségben azonosított nyomon követhetetlen termékeket is, különösen a helyben sütött péksütemények körében. Egyes fánk- és töltött pékárutételek esetében sem a tételazonosítás, sem a megfelelő jelölés nem volt biztosított, így azok eredete és kezelése nem volt visszakövethető. Ezen termékek tárolása során továbbá komoly higiéniai problémák is felmerültek. Az ilyen termékek forgalmazása súlyosan sérti az élelmiszerlánc-biztonsági előírásokat.