Menczer Tamás: A tiszás informatikus nyilatkozhatott volna Panyi Szabolcsnak is

„Történt, hogy a tiszás informatikus bevallotta a kihallgatásán, hogy az ukránok beszervezték. Aztán megokosodott, és elment a 444-hez elmondani, hogy ő hazudott az Alkotmányvédelmi Hivatalban a kihallgatásán. Aha, ahogy ez lenni szokott” – kommentálta az ukrán ügynökbotrány legújabb fejleményeit Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. A politikus szerint azonban a történet több ponton is sántít. „De egy óriási hiba van a sztoriban. Könyörgöm, fiúk, hahó, hát miért a 444-hez?” – tette fel a kérdést.

Panyi Szabolcs nem ért rá??? Ez a derék informatikus nyilatkozhatott volna Panyinak is. És akkor két ukrán kém beszélgethetett volna arról, hogy ők nem ukrán kémek

– tette hozzá. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sorra vette azokat az állításokat, amelyeket szerinte utólag próbálnak megmagyarázni:

Amikor azt mondták, hogy kémek, nem is úgy gondolták.

Amikor azt mondták, hogy beszervezték őket az ukránok, akkor az csak nyelvbotlás volt.

Amikor azt mondták, hogy idegen titkosszolgálatokkal dolgoznak együtt, akkor az csak félreértés volt.

Amikor azt mondták, hogy egy Tisza-kormány alatt ők döntenék el, hogy ki dolgozzon a Külügyminisztériumban, akkor csak összegabalyodott a nyelvük, félrebeszéltek

– sorolta.

Mindez csak véletlen. Mennyi véletlen?!

– jegyezte meg, majd leszögezte, április 12-én a magyar emberek nemet mondanak az ukránbarát Tiszára és a tiszás ügynökökre.