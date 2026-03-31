Menczer Tamás: A tiszás informatikus nyilatkozhatott volna Panyi Szabolcsnak is

„Történt, hogy a tiszás informatikus bevallotta a kihallgatásán, hogy az ukránok beszervezték. Aztán megokosodott, és elment a 444-hez elmondani, hogy ő hazudott az Alkotmányvédelmi Hivatalban a kihallgatásán. Aha, ahogy ez lenni szokott” – kommentálta az ukrán ügynökbotrány legújabb fejleményeit Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. A politikus szerint azonban a történet több ponton is sántít. „De egy óriási hiba van a sztoriban. Könyörgöm, fiúk, hahó, hát miért a 444-hez?” – tette fel a kérdést.
Panyi Szabolcs nem ért rá??? Ez a derék informatikus nyilatkozhatott volna Panyinak is. És akkor két ukrán kém beszélgethetett volna arról, hogy ők nem ukrán kémek
– tette hozzá. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sorra vette azokat az állításokat, amelyeket szerinte utólag próbálnak megmagyarázni:
- Amikor azt mondták, hogy kémek, nem is úgy gondolták.
- Amikor azt mondták, hogy beszervezték őket az ukránok, akkor az csak nyelvbotlás volt.
- Amikor azt mondták, hogy idegen titkosszolgálatokkal dolgoznak együtt, akkor az csak félreértés volt.
- Amikor azt mondták, hogy egy Tisza-kormány alatt ők döntenék el, hogy ki dolgozzon a Külügyminisztériumban, akkor csak összegabalyodott a nyelvük, félrebeszéltek
– sorolta.
Mindez csak véletlen. Mennyi véletlen?!
– jegyezte meg, majd leszögezte, április 12-én a magyar emberek nemet mondanak az ukránbarát Tiszára és a tiszás ügynökökre.
