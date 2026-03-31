Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Menczer Tamás: A tiszás informatikus nyilatkozhatott volna Panyi Szabolcsnak is

Ha nevetni akarsz, akkor 444 – kommentálta Menczer Tamás a közösségi oldalán a baloldali portálnak az ukrán kémbotrány egyik főszereplőjével, a Gundalf nevű tiszás informatikussal készült interjúját. Panyi Szabolcs nem ért rá? – tette fel a kérdést a politikus, aki szerint akkor „két ukrán kém beszélgethetett volna arról, hogy ők nem ukrán kémek”.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 8:39
„Történt, hogy a tiszás informatikus bevallotta a kihallgatásán, hogy az ukránok beszervezték. Aztán megokosodott, és elment a 444-hez elmondani, hogy ő hazudott az Alkotmányvédelmi Hivatalban a kihallgatásán. Aha, ahogy ez lenni szokott” – kommentálta az ukrán ügynökbotrány legújabb fejleményeit Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. A politikus szerint azonban a történet több ponton is sántít. „De egy óriási hiba van a sztoriban. Könyörgöm, fiúk, hahó, hát miért a 444-hez?” – tette fel a kérdést. 

Panyi Szabolcs nem ért rá??? Ez a derék informatikus nyilatkozhatott volna Panyinak is. És akkor két ukrán kém beszélgethetett volna arról, hogy ők nem ukrán kémek

– tette hozzá. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sorra vette azokat az állításokat, amelyeket szerinte utólag próbálnak megmagyarázni:

  • Amikor azt mondták, hogy kémek, nem is úgy gondolták.
  • Amikor azt mondták, hogy beszervezték őket az ukránok, akkor az csak nyelvbotlás volt.
  • Amikor azt mondták, hogy idegen titkosszolgálatokkal dolgoznak együtt, akkor az csak félreértés volt.
  • Amikor azt mondták, hogy egy Tisza-kormány alatt ők döntenék el, hogy ki dolgozzon a Külügyminisztériumban, akkor csak összegabalyodott a nyelvük, félrebeszéltek

– sorolta.

Mindez csak véletlen. Mennyi véletlen?!

– jegyezte meg, majd leszögezte, április 12-én a magyar emberek nemet mondanak az ukránbarát Tiszára és a tiszás ügynökökre.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
