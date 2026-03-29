A baloldal külföldi segítséggel akar kormányra kerülni, most átlépték a vörös vonalat

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője legújabb videójában a Magyarországot érintő fenyegetésekről, a kémbotrányról és a hazájukat eláruló baloldalról is beszélt.

Ahogyan azt lapunk korábban megírta, Panyi Szabolcs körül egyre súlyosabb vádak körvonalazódtak, amelyek szerint tevékenysége során felmerült a külföldi titkosszolgálatokkal való kapcsolat és együttműködés gyanúja. Ezzel a magyar választások kimenetelét igyekeztek befolyásolni, az ügy pedig egyértelműen nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel.

„Megengedhetetlen, hogy léteznek olyan honfitársaink Magyarországon, akik veszik maguknak a bátorságot, legyen ez újságíró, politikus vagy bárki, elmegy egy idegen titkosszolgálathoz, kémkedik Magyarországon, kémtevékenységet folytat, összejátszik ellenérdekű titkosszolgálatokkal, onnan finanszíroznak magyarországi pártot más országból, és vannak honfitársaink, akik ebben részt vesznek” − kezdte beszédét Kocsis Máté.

A baloldal nem először akarja tisztességtelen módon befolyásolni az április 12-i választás eredményét. Mint mondja, korábban is nyúltak már megkérdőjelezhető eszközökhöz, ám a mostani eset jóval súlyosabb a korábbiaknál:

„A baloldalunk külföldi segítséggel akar kormányra kerülni. Nem először csinálják, de most átlépték a vörös vonalat. Most kifejezetten egy ukrán irányítású titkosszolgálati akció kellős közepén vagyunk. A Panyi Szabolcs nevű újságíró elárulta a hazáját rideg politikai számításból összejátszott más idegen országok kémeivel” − folytatta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

A szálak a Tiszához vezetnek: az ügyet kirobbantó újságíró köztudottan több ponton is köthető a párt külügyminiszterjelöltjéhez, Orbán Aanitához:

,,Ez a Panyi Szabolcs az a Panyi Szabolcs, aki egyébként a Tisza párt külügyminiszter jelöltjének barátja és munkatársa. Ez a Tisza Párt ügynökbotránya” − zárta sorait Kocsis Máté.