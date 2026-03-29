Kocsis Mátéukrajnatiszás kémbotránypénzPanyi Szabolcs

A baloldal külföldi segítséggel akar kormányra kerülni, most átlépték a vörös vonalat

Kocsis Máté szerint a baloldal ismét tisztességtelen eszközökkel szerezné meg a hatalmas. A Tisza Párt ügynökbotrányát kirobbantó Panyi Szabolcs mélyen beágyazódott Magyar Péter csapatába.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 29. 11:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője legújabb videójában a Magyarországot érintő fenyegetésekről, a kémbotrányról és a hazájukat eláruló baloldalról is beszélt.

Ahogyan azt lapunk korábban megírta, Panyi Szabolcs körül egyre súlyosabb vádak körvonalazódtak, amelyek szerint tevékenysége során felmerült a külföldi titkosszolgálatokkal való kapcsolat és együttműködés gyanúja. Ezzel a magyar választások kimenetelét igyekeztek befolyásolni, az ügy pedig egyértelműen nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel.

„Megengedhetetlen, hogy léteznek olyan honfitársaink Magyarországon, akik veszik maguknak a bátorságot, legyen ez újságíró, politikus vagy bárki, elmegy egy idegen titkosszolgálathoz, kémkedik Magyarországon, kémtevékenységet folytat, összejátszik ellenérdekű titkosszolgálatokkal, onnan finanszíroznak magyarországi pártot más országból, és vannak honfitársaink, akik ebben részt vesznek” − kezdte beszédét Kocsis Máté.

A baloldal nem először akarja tisztességtelen módon befolyásolni az április 12-i választás eredményét. Mint mondja, korábban is nyúltak már megkérdőjelezhető eszközökhöz, ám a mostani eset jóval súlyosabb a korábbiaknál:

„A baloldalunk külföldi segítséggel akar kormányra kerülni. Nem először csinálják, de most átlépték a vörös vonalat. Most kifejezetten egy ukrán irányítású titkosszolgálati akció kellős közepén vagyunk. A Panyi Szabolcs nevű újságíró elárulta a hazáját rideg politikai számításból összejátszott más idegen országok kémeivel” − folytatta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

A szálak a Tiszához vezetnek: az ügyet kirobbantó újságíró köztudottan több ponton is köthető a párt külügyminiszterjelöltjéhez, Orbán Aanitához:

,,Ez a Panyi Szabolcs az a Panyi Szabolcs, aki egyébként a Tisza párt külügyminiszter jelöltjének barátja és munkatársa. Ez a Tisza Párt ügynökbotránya” − zárta sorait Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Sándor (Fotó: Ujvári Sándor/MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu