Szijjártó Péter: Újabb tiszás hazugság lepleződött le

Felidézte: a Tisza Párt informatikusát

az ukránok beszervezték, megpróbáltak belőle ukrán kémet csinálni

és olyan emberekkel is összehozták, akik a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban részt vettek. Rámutatott, hogy ilyen esetben az Alkotmányvédelmi Hivatalnak kötelessége a kémelhárításhoz szükséges akciókat végrehajtani, erről viszont az a rendőr, aki a héten a nyilvánosság elé állt, mit sem tudhatott,

ő nem hős, csak egyszerűen nem tudott a kémelhárítási akcióról

– hívta fel a figyelmet. Közölte: az elmúlt egy hétben napvilágra került hírek mind azt bizonyítják, hogy az ukránok mindent megtesznek a magyar parlamenti választásba való beavatkozás és a Tisza Párt hatalomba segítése érdekében.

Kifejtette: „az ukránok olajblokádot szerveztek, totális energiablokádot akarnak létrehozni, lehallgatásokat hajtanak végre, halálosan fenyegetik a miniszterelnököt és fekete pénzek konvojait közlekedtetik keresztül-kasul Magyarországon”. Gyakorlatilag az ukránok Zelenszkij elnök vezetésével „titkosszolgálati műveleti tereppé tették Magyarországot” – fogalmazott, kiemelve: nem engedhető meg, hogy Magyarországon „Zelenszkij alakítson kormányt”.