Magyar Péternek segít a Meta, korlátozták az őt kritizáló Facebook-oldal elérését + videó

Magyar Péter már nemcsak az ellenfeleit, és nemcsak a propagandát akarja elhallgattatni, hanem azokat is, akikre az elejétől támaszkodhatott – írja a Vissza a mederbe Facebook-oldal azok után, hogy a pártelnök közbenjárására 24 órára korlátozta a Meta az oldalt. A pártelnök azért rágott be, mert az oldal megjelentetett egy közös fotót Magyar Péterről és a drogos bulinak helyet adó lakás tulajdonosáról, akiről korábban a Tisza elnöke azt állította, nem ismeri.

A Vissza a mederbe Facebook-oldal azt ígéri, attól, hogy 24 órára korlátozzák az oldalt, még ki fog derülni a valóság. Erre készüljön mindenki! – tették hozzá.

Az oldalon megoszottak egy rövid hangfelvételt arról, hogy amikor a barátnője arra kérte Magyar Pétert, hogy a kommunikációjában vegyen visszább a gyűlöletkeltésből, mindössze annyi volt a válasza, hogy ő g…ci jó.