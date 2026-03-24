Saját ügyében kutakodott a zalai rendőrnő – vádat emeltek ellene

Illetéktelenül kutatott a bűnügyi nyilvántartás adataiban a saját ügyében folyó nyomozás állása után az a zalai rendőrnő, akit elbocsátottak, majd hivatali visszaélés miatt vádat is emeltek ellene – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője kedden.
Jánky Judit tájékoztatása szerint az 51 éves zalaegerszegi rendőrnő rendvédelmi igazgatási alkalmazottként dolgozott tavaly szeptemberi elbocsátásáig. Munkakörébe tartozó feladatainak ellátása során saját felhasználói azonosítóval és jelszóval hozzáfért a bűnügyi iratok elektronikus adatbázisához.
A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon zaklatás vétsége miatt volt folyamatban egy nyomozás, amelyben ő volt a sértett és a feljelentő is.
Hogy információt szerezzen a nyomozás állásáról, kihasználta, hogy hivatali helyzetéből adódóan hozzáférhet a büntetőügyek irataihoz, így azokat megtekintette, és részben le is töltötte.
A büntetőeljárási törvény szabályai szerint
a sértettek kizárólag a nyomozás végén ismerhetik meg az iratokat teljeskörűen, a rendőrnő azonban hivatali helyzetével visszaélve megismerhette a bizonyítási eszközöket még a nyomozás befejezését megelőzően.
A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a volt rendőrrel szemben hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vádat, amelyben próbára bocsátást indítványozott.
