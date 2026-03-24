Saját ügyében kutakodott a zalai rendőrnő – vádat emeltek ellene

Nem várta meg a nyomozás végét: saját ügyének adatait kérdezte le egy rendőrnő, vádat emeltek ellene.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 10:58
Illetéktelenül kutatott a bűnügyi nyilvántartás adataiban a saját ügyében folyó nyomozás állása után az a zalai rendőrnő, akit elbocsátottak, majd hivatali visszaélés miatt vádat is emeltek ellene – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője kedden.

Hungarian police - rendőrség - badge and handcuff
Illusztráció (Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock)

Jánky Judit tájékoztatása szerint az 51 éves zalaegerszegi rendőrnő rendvédelmi igazgatási alkalmazottként dolgozott tavaly szeptemberi elbocsátásáig. Munkakörébe tartozó feladatainak ellátása során saját felhasználói azonosítóval és jelszóval hozzáfért a bűnügyi iratok elektronikus adatbázisához.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon zaklatás vétsége miatt volt folyamatban egy nyomozás, amelyben ő volt a sértett és a feljelentő is.

Hogy információt szerezzen a nyomozás állásáról, kihasználta, hogy hivatali helyzetéből adódóan hozzáférhet a büntetőügyek irataihoz, így azokat megtekintette, és részben le is töltötte.

A büntetőeljárási törvény szabályai szerint 

a sértettek kizárólag a nyomozás végén ismerhetik meg az iratokat teljeskörűen, a rendőrnő azonban hivatali helyzetével visszaélve megismerhette a bizonyítási eszközöket még a nyomozás befejezését megelőzően.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a volt rendőrrel szemben hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vádat, amelyben próbára bocsátást indítványozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
