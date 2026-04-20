A várólistákról nem, a kórházi kamerákról azonban szívesen beszél a Tisza Párt egészségügyiminiszter-jelöltje

Miközben a magyar egészségügyet az elmúlt években a Tisza Párt részéről olyan vádak érték, amely szerint súlyos strukturális gondokkal küzd, a leendő egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt első intézkedései között mégis az arcfelismerő rendszerek leszerelését jelölte meg. Az RTL-nek adott interjújában a politikus arról beszélt: akár július elsejére eltűnhetnek ezek a rendszerek a kórházakból, mert szerinte azok egy „rendőri típusú” irányítási modellt tükröznek.

Hegedűs Zsolt a Tisza Párt kampányrendezvényén (Forrás: Facebook/Hegedűs Zsolt)

A miniszterjelölt kritikája szerint a jelenlegi rendszer idegen az egészségügy „lelkétől”, és egy új, nyitottabb, őszintébb kultúrát kíván meghonosítani. Szavai szerint olyan környezetet teremtene, ahol az egészségügyi dolgozók szabadabban nyilatkozhatnak, és ahol a hibák eltitkolása helyett azokból tanul a rendszer.

Ezek az elképzelések kétségtelenül jól hangzanak,

ugyanakkor feltűnő, hogy a konkrét, a betegek mindennapjait közvetlenül érintő kérdések háttérbe szorulnak.

A beszélgetés során ugyanis nem esett szó arról, miként kívánja csökkenteni a kampányban oly sokszor emlegetett várólistákat, hogyan kezelné az orvos- és ápolóhiányt, vagy milyen forrásokból biztosítaná az ellátórendszer fenntartható működését.

A „reform” szó gyakran hangzik el, ám tartalom nélkül könnyen üres politikai szlogenné válhat. Az arcfelismerő rendszerek eltávolítása önmagában ugyanis elég csekély reformnak tűnik annak fényében, hogy a Tisza Párt hatalmas reformokat ígért a kampányban.

A miniszterjelölt által említett átláthatóság és adatnyilvánosság is valóban fontos lehet, de csak akkor, ha az konkrét intézkedésekben is testet ölt. A betegek számára ugyanis elsősorban nem az a kérdés, hogy milyen technológia működik a kórházak bejáratánál, hanem az, hogy időben kapnak-e ellátást, megfelelő körülmények között, megfelelő szakemberektől.