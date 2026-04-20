A várólistákról nem, a kórházi kamerákról azonban szívesen beszél a Tisza Párt egészségügyiminiszter-jelöltje

Miközben a magyar egészségügyet az elmúlt években a Tisza Párt részéről olyan vádak érték, amely szerint súlyos strukturális gondokkal küzd, a leendő egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt első intézkedései között mégis az arcfelismerő rendszerek leszerelését jelölte meg. Az RTL-nek adott interjújában a politikus arról beszélt: akár július elsejére eltűnhetnek ezek a rendszerek a kórházakból, mert szerinte azok egy „rendőri típusú” irányítási modellt tükröznek.
A miniszterjelölt kritikája szerint a jelenlegi rendszer idegen az egészségügy „lelkétől”, és egy új, nyitottabb, őszintébb kultúrát kíván meghonosítani. Szavai szerint olyan környezetet teremtene, ahol az egészségügyi dolgozók szabadabban nyilatkozhatnak, és ahol a hibák eltitkolása helyett azokból tanul a rendszer.
Ezek az elképzelések kétségtelenül jól hangzanak,
ugyanakkor feltűnő, hogy a konkrét, a betegek mindennapjait közvetlenül érintő kérdések háttérbe szorulnak.
A beszélgetés során ugyanis nem esett szó arról, miként kívánja csökkenteni a kampányban oly sokszor emlegetett várólistákat, hogyan kezelné az orvos- és ápolóhiányt, vagy milyen forrásokból biztosítaná az ellátórendszer fenntartható működését.
A „reform” szó gyakran hangzik el, ám tartalom nélkül könnyen üres politikai szlogenné válhat. Az arcfelismerő rendszerek eltávolítása önmagában ugyanis elég csekély reformnak tűnik annak fényében, hogy a Tisza Párt hatalmas reformokat ígért a kampányban.
A miniszterjelölt által említett átláthatóság és adatnyilvánosság is valóban fontos lehet, de csak akkor, ha az konkrét intézkedésekben is testet ölt. A betegek számára ugyanis elsősorban nem az a kérdés, hogy milyen technológia működik a kórházak bejáratánál, hanem az, hogy időben kapnak-e ellátást, megfelelő körülmények között, megfelelő szakemberektől.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
