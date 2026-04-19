Hirtelen mégis jók lettek az akkumulátorgyárak a választás után

Összesen tíz mintát vizsgáltak a gödi, komáromi, sóskúti és tárnoki üzemek környékén. Papp László debreceni polgármester nyilatkozott az akkumulátorgyárak környezetszennyezését vizsgáló jelentés megjelenése után.

2026. 04. 19. 14:50
A Greenpeace márciusban vizsgálatokat folytatott akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó üzemek környezetében, miután az utóbbi időszakban több hír is megjelent az N-metil-pirrolidon (NMP), valamint az akkumulátorgyártás során alkalmazott különféle fémek környezetbe jutásáról. Jelentésükből kiderült, hogy nem találtak jelentős szennyezést az akkumulátorgyárak környezetében végzett országos vizsgálat során. Egyik mintában sem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést. Mivel kiemelt kampánytéma volt a 2024-es önkormányzati és a 2026-os országgyűlési választásokon az akkumulátorgyárak helyzete, Papp László polgármester is reagált a vizsgálat eredményére – írja a Haon.

A Samsung gödi akkumulátorgyára (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Debrecen polgármestere közösségi oldalán felidézte: több mint három éve áll össztűz alatt az akkumulátorgyárak miatt a nemzetközi és a hazai sajtóban, a közgyűlésben, a politikai vitákban és a közösségi médiában. Mégis csak néhány nappal jelent meg a jelentés a választások után. A Greenpeace kutatásában összesen tíz mintát vizsgáltak a gödi, komáromi, sóskúti és tárnoki üzemek környékén.

– Most, hogy a Tisza Párt nyert, lehet, hogy az akkumulátoripar varázsütésre környezetvédelmi szempontból vállalható, a magyar gazdaság szempontjából húzóágazat lesz?

– Ha így lesz, akkor mégiscsak helyes döntés volt a hazai autóipar megerősítése szempontjából az ágazat beruházásainak támogatása. Őszintén remélem, hogy eljön az idő, amikor a döntés helyessége egyértelmű lesz, és lehet majd értelmes párbeszédet folytatni az akkumulátoripari beruházások kapcsán – közölte Papp László.

A polgármester meggyőződése, hogy a fejlődést nem elutasítani kell, hanem a biztonság és a szabályok betartatása mellett a város és az ország szolgálatába állítani.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője is reagált a Greenpeace vizsgálati eredményére, amely cáfolta a tiszások vádjait. Megjegyezte: még hány tiszás vádaskodásról derülhet ki, hogy megalapozatlan volt?

Borítókép: Papp László, Debrecen polgármestere (Fotó: Haon/Debreceni Városháza/Biri Péter)


