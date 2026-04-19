Eldőlhet a Szerbiai Kőolajipari Vállalat sorsa?

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójával Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter Belgrádban – közölte a tárcavezető az Instagram-oldalán.

A miniszter bejegyzése szerint a felek a NIS jövőbeni működéséről és tulajdonosi helyzetéről egyeztettek szombaton. Hozzátette: a megállapodás nem könnyű, és vannak olyan „vörös vonalak”, amelyeket Szerbia nem léphet át. Kiemelte:

a szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása.

Emellett azt is szorgalmazza, hogy a Mol vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára.

A tárgyaláson szó esett a vállalat jövőbeni irányításának kérdéséről is.

A megbeszélések a következő napokban Belgrádban folytatódnak, miközben a Mol a Gazpromnyefttyel és a Gazprommal is tárgyal.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatala június 16-ig hosszabbította meg a NIS működési engedélyét. A pancsovai finomítót a NIS – amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll – üzemelteti, és Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok korábban határidőt szabtak a cég számára az orosz tulajdonrészek értékesítésére. A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.

A Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg. A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.