Alagútrendszerben közlekednének Magyar Péterék – számos aggályt vet fel az ötletük

Kólásdoboz-jelöltek

Bár a kampányidőszakban Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jelöltjei önálló és felkészült személyiségek, az eddigi tapasztalatok szigorú központi kontrollt mutatnak.

A párt újdonsült képviselői egyelőre nem adnak önálló interjúkat és ritkán jelennek meg a kamerák előtt.

Talán ez lehet az oka annak, hogy Magyar Péter korábban kólásdoboznak nevezte a jelöltjeit. A kritikus és kormánypárti médiumok szerint ez a stratégia azt szolgálja, hogy a politikai tapasztalattal még nem rendelkező „pályakezdő” képviselők ne kerülhessenek kényelmetlen helyzetbe és a párt közleményeit kizárólag az elnök dominálja.

A Tisza Párt sajtóeseményein rendszeressé váltak az akkreditációs viták.

A Hír TV beszámolói szerint stábjaikat helyhiányra hivatkozva többször nem engedték be a sajtótájékoztatókra, míg a közterületi rendezvényeken az önkéntesek időnként fizikailag is akadályozzák a stábok munkáját. A párt sajtóosztálya egyelőre nem reagált azokra a megkeresésekre sem, amelyek a frissen bejelentett LMBTQ-orientációjú Szivárvány TV-vel kapcsolatban érkeztek hozzájuk.