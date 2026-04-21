Az oktatásról tárgyalt az igazgatókkal Magyar Péter

oktatásTisza PártMagyar Péter

A Tisza Párt elnöke 15 különböző fenntartású gimnázium igazgatójával egyeztetett. Magyar Péter kijelentette: stratégiai fontosságú ágazatként kezelik majd az oktatást.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 21:43
Sajtótájékoztató a Tisza Párt frakciójának első üléséről MTI Fotószerkesztõség Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt egyeztetett tizenöt különböző fenntartású gimnázium igazgatójával – számolt be a közösségi oldalán a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter közölte, egyetértettek abban, hogy a mai kornak megfelelő, versenyképes és gyerekbarát oktatás felépítéséhez világos célokat kell kitűzni, és kijelentette: az oktatás a Tisza-kormány alatt stratégiai fontosságú ágazat lesz.

Múlt héten nagy port kavart a tiszások körében, hogy a Telex cikke szerint a Tisza Párt már fel is kérte Rubovszky Ritát az oktatási tárca vezetésére, és a pedagógus igent mondott a felkérésre. A baloldali kemény mag kiakadt a hírre: Mérő Vera, Molnár Áron és Pankotai Lili is hangot adott annak a véleményének, hogy nem értenek egyet a jelölt személyével. Utóbbi szerint a cáfolat hiánya arra enged következtetni, hogy ha nem is véglegesen, de felmerült a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatójának neve, és ott lehetett az asztalon.

Szakmai kritika is érte a felvetést, tizenhét gimnázium igazgatója pedig levélben kérte Magyar Pétert, hogy a köznevelés megújítása érdekében elsősorban 

a szakmai szervezetek és a köznevelés szereplői véleményének figyelembevételével terjessze be az oktatásiminiszter-jelölt nevét az Országgyűlésnek.

Levelükben kifejtették: az igazgatók a sikeres változás feltételének tekintik, hogy olyan köznevelés-irányítási tapasztalattal rendelkező vezető töltse be a posztot, aki képes programjához és megvalósításához tárcaközi, hosszú távú, ciklusokon átívelő támogatottságot teremteni.

 

A kedden tartott egyeztetésen a fővárosi Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumból Barlay Bence, a budapesti Kempelen Farkas Gimnáziumból Békefi Gábor, a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola képviseletében Bene Tünde, a fővárosi ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumból Csapodi Zoltán, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumból Fazekas Róbert, a Budapesti Piarista Gimnáziumból Horváth Bálint, a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium képviseletében Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumból Juhász-Lacik Albin OSB, a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnáziumból Kampós András, a fővárosi Deák Téri Evangélikus Gimnáziumból Kézdy Edit, a budapesti Veres Pálné Gimnáziumból Korompay Bálint, a fővárosi ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium képviseletében Láng György, a budapesti Szent István Gimnáziumból Lázár Tibor, a fővárosi Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumból Rakovszky András, a veszprémi Lovassy László Gimnáziumból Schultz Zoltán vett részt.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
