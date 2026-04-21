Az oktatásról tárgyalt az igazgatókkal Magyar Péter

A Tisza Párt egyeztetett tizenöt különböző fenntartású gimnázium igazgatójával – számolt be a közösségi oldalán a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter közölte, egyetértettek abban, hogy a mai kornak megfelelő, versenyképes és gyerekbarát oktatás felépítéséhez világos célokat kell kitűzni, és kijelentette: az oktatás a Tisza-kormány alatt stratégiai fontosságú ágazat lesz.
Múlt héten nagy port kavart a tiszások körében, hogy a Telex cikke szerint a Tisza Párt már fel is kérte Rubovszky Ritát az oktatási tárca vezetésére, és a pedagógus igent mondott a felkérésre. A baloldali kemény mag kiakadt a hírre: Mérő Vera, Molnár Áron és Pankotai Lili is hangot adott annak a véleményének, hogy nem értenek egyet a jelölt személyével. Utóbbi szerint a cáfolat hiánya arra enged következtetni, hogy ha nem is véglegesen, de felmerült a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatójának neve, és ott lehetett az asztalon.
Szakmai kritika is érte a felvetést, tizenhét gimnázium igazgatója pedig levélben kérte Magyar Pétert, hogy a köznevelés megújítása érdekében elsősorban
a szakmai szervezetek és a köznevelés szereplői véleményének figyelembevételével terjessze be az oktatásiminiszter-jelölt nevét az Országgyűlésnek.
Levelükben kifejtették: az igazgatók a sikeres változás feltételének tekintik, hogy olyan köznevelés-irányítási tapasztalattal rendelkező vezető töltse be a posztot, aki képes programjához és megvalósításához tárcaközi, hosszú távú, ciklusokon átívelő támogatottságot teremteni.
A kedden tartott egyeztetésen a fővárosi Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumból Barlay Bence, a budapesti Kempelen Farkas Gimnáziumból Békefi Gábor, a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola képviseletében Bene Tünde, a fővárosi ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumból Csapodi Zoltán, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumból Fazekas Róbert, a Budapesti Piarista Gimnáziumból Horváth Bálint, a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium képviseletében Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumból Juhász-Lacik Albin OSB, a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnáziumból Kampós András, a fővárosi Deák Téri Evangélikus Gimnáziumból Kézdy Edit, a budapesti Veres Pálné Gimnáziumból Korompay Bálint, a fővárosi ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium képviseletében Láng György, a budapesti Szent István Gimnáziumból Lázár Tibor, a fővárosi Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumból Rakovszky András, a veszprémi Lovassy László Gimnáziumból Schultz Zoltán vett részt.
