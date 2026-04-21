Kocsis Máté: El a kezekkel Ágh Péter mandátumától! + videó

„Magyar Péter ki van akadva a Magyar Péterekre” – állapította meg a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: a Tisza Párt elnöke a független közjogi intézmények vezetőinek megfenyegetése után most éppen az egyik Vas vármegyei megválasztott képviselő, Ágh Péter jogerősen megszerzett mandátumát akarja erőszakosan elvenni csak azért, mert a körzetben indult egy Magyar Péter nevű független jelölt is.

Bejegyzéséhez Kocsis Máté egy videót is feltöltött, amelyen a Tisza Párt elnöke egy fórumon kijelentette:

Nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig fölmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni.

A frakcióvezető rámutatott: a nagy „Magyar Péter-féle sejtés” alapján ezt a körzetet is megnyerték volna, ha ez a jelölt nem indul.

„Ezek szerint a Tisza elnöke úgy gondolja, hogy a választók annyira hülyék, hogy összekeverik őket. Tisztelettel tájékoztatom Magyar Péter urat, hogy Magyarországon legalább kétezer Magyar Péter nevű ember él. Megértem, hogy annyira viszi a lendület a Tisza Párt elnökét, hogy a Magyar Péter név használatára is kizárólagos jogot formál, de az a rossz hírem van, hogy a többi Magyar Péternek is joga van bármelyik választáson indulni, mint ahogy például

Szentgotthárdon egy Orbán Viktor nevű ember kétszer nyert önkormányzati mandátumot.

Kedves Magyar Pétert arról is tisztelettel tájékoztatom, hogy ez az Orbán Viktor nem az az Orbán Viktor, akire ő mindig gondol.”

Kocsis Máté szerint két lehetőség maradt:

az egyik, hogy az országban élő összes Magyar Péter megváltoztatja a nevét ízlése szerint bármi másra, a másik, hogy felveszi és hivatalos okmányaiban is feltünteti a „Magyar Péter The Man Official” személynevet.

A frakcióvezető szerint teljesen érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy egy kényelmes kétharmados többség birtokában miért akar Magyar Péter megfosztani egy demokratikusan megválasztott képviselőt a mandátumától, mondvacsinált okokra hivatkozva.

El a kezekkel Ágh Péter mandátumától!

„Ágh Péter, aki parlamenti pályafutását listás képviselőként kezdte, a legutóbbi három ciklusban mindig megkapta az emberek bizalmát egyéni jelöltként, ezúttal sem történt másként. Higgyék el, nem kell tétlenül nézni, ahogy a Tisza elnöke alkotmányos erőszakot tesz a demokrácián és az intézményeken” – mutatott rá Kocsis Máté.