Amikor Szijjártó Péter stoppos, Lázár János meg potyautas + videó

„Most az következik, amiben Orbán Viktor a legprofibb! Meg kell találni a rétesen a kétharmadot!” – hangzik el a videóban Rétvári Bence országgyűlési képviselőtől. Kedélyes hangulatban telik a Fidesz kampányhajrája. A miniszterelnök hangulatképeket osztott meg videójában az Egymillió kézfogás buszos kampánykörútjáról.

A miniszterelnök a videóban elmondja, hogy a kampány során leginkább az unokái hiányoznak neki. Útközben a buszra felszáll Szijjártó Péter is – akit stopposnak neveznek –, majd Lázár János magát potyautasnak mondja, így halad tovább a kampánybusz, az erről szóló videóhoz Orbán Viktor a következőt írta:

Mindenki a fedélzeten, zúzunk tovább!

A szombat estét kampányzáró gyűléssel zárja a miniszterelnök Budapesten a Szentháromság téren.

A rétes kétharmadát vágja fel Orbán Viktor és Rétvári Bence

A miniszterelnök az egymillió kézfogás napja részeként járja az országot. Orbán Viktor indulás előtt azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.