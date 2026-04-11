Orbán Viktor: Zúzunk!

A miniszterelnök az egymillió kézfogás napja részeként járja az országot. Ennek kapcsán egy fotót posztolt az oldalán a következő szöveggel:
Zúzunk! Egymillió kézfogás napja!
Nincs megállás. Hajrá, Fidesz!
A kampányhajrában a miniszterelnök azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.
Azt kérte a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére legyen meg az egymillió kézfogás – közölte videós bejelentkezésében Orbán Viktor.
